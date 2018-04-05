WinX YouTube Downloader - удобная в использовании программа для быстрого и комфортного скачивания разнообразного видео контента с YouTube, Metacafe, Soundcloud, Vimeo, Facebook, Dailymotion и пр. (всего поддерживается более 300 различных сервисов и сайтов).
Сохранить загруженное видео можно в формате MP4, MP3, FLV или WebM, в оптимальном разрешении для разнообразных мобильных устройств. Программа может автоматически перехватывать URL видео, анализировать разрешение, его формат и размер, и выдавать пользователю все доступные опции в виде списка.
Возможности:
Загрузка 4K видео в оригинальном UHD качестве.
Поддержка более 300 сайтов (YouTube (Vevo), Facebook, Dailymotion, Vimeo, MTV и пр.).
Возможность выбора выходного формата файла.
Выбор разрешения загружаемого файла (4096x2160, 3840x2160, 1920x1080 или 1080x720).