WinX YouTube Downloader - удобная в использовании программа для быстрого и комфортного скачивания разнообразного видео контента с YouTube, Metacafe, Soundcloud, Vimeo, Facebook, Dailymotion и пр. (всего поддерживается более 300 различных сервисов и сайтов).

Сохранить загруженное видео можно в формате MP4, MP3, FLV или WebM, в оптимальном разрешении для разнообразных мобильных устройств. Программа может автоматически перехватывать URL видео, анализировать разрешение, его формат и размер, и выдавать пользователю все доступные опции в виде списка.

Возможности: