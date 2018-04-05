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Soul Knight для Android

Soul Knight 1.7.1 для Android

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Описание Soul Knight 1.7.1 для AndroidОписание   Скачать Soul Knight 1.7.1 для AndroidСКАЧАТЬ (51,66 Мб) Скриншоты Soul Knight 1.7.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Soul Knight 1.7.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Soul Knight 1.7.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Soul Knight - по сюжету магический камень, который поддерживал в нашем мире равновесие, украден высокотехнологичной расой пришельцев. Судьба мира висит на волоске. Сумеете ли вы вернуть артефакт? Все зависит от вас. Мы просто не можем с этим смириться. Так давайте пристрелим парочку инопланетных прихвостней!

Исследуйте подземелья, собирайте безумное оружие, уклоняйтесь от пуль и застрелите всех! Интуитивно простое управление, невероятно плавный и увлекательный игровой процесс и множество самых разных хитростей.

Особенности:

  • Уникальные герои с уникальными умениями.
  • 170+ единиц разнообразного оружия.
  • Генерируемые случайным образом подземелья — всегда новый игровой опыт.
  • Детально проработанные неигровые персонажи! Они будут драться на вашей стороне!
  • Интуитивное управление с системой автоматического прицеливания.
  • И многое другое.
Скриншоты Soul Knight:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыАркады и 2D
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