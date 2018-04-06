Война Магов - онлайн стратегия в стиле MMORPG, которая по своему геймплею не уступает популярным браузерным RPG. Проходить испытания на Арене допускается в одиночку или в составе клана.

В отличие от сходных фэнтези - проектов игровую валюту здесь можно не только купить, но и заработать. В этом вам помогут появляющиеся на разных этапах помощники. Первый из них положен за завоевание башни Темного волшебника. Замок станет вашим игровым домом, проживающий в нем гоблин Гремлин – станет добывать для вас золото. Первый этап не отличается сложностью, более серьезные испытания ожидают вас в дальнейшем.

Для получения новых помощников необходимо проходить новые военные кампании. Здесь вас ожидают бои с сильными противниками - драконами, орками, зомби. Кроме типичной для волшебных миров нечисти, такой как зомби, игровому персонажу придется сражаться с эльфийскими воинами, дриадами и др.

Особенности: