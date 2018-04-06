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Война Магов для Android

Война Магов 1.0.0 для Android

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Описание Война Магов 1.0.0 для AndroidОписание   Скачать Война Магов 1.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (1,73 Мб) Скриншоты Война Магов 1.0.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Война Магов 1.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Война Магов 1.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Война Магов - онлайн стратегия в стиле MMORPG, которая по своему геймплею не уступает популярным браузерным RPG. Проходить испытания на Арене допускается в одиночку или в составе клана.

В отличие от сходных фэнтези - проектов игровую валюту здесь можно не только купить, но и заработать. В этом вам помогут появляющиеся на разных этапах помощники. Первый из них положен за завоевание башни Темного волшебника. Замок станет вашим игровым домом, проживающий в нем гоблин Гремлин – станет добывать для вас золото. Первый этап не отличается сложностью, более серьезные испытания ожидают вас в дальнейшем.

Для получения новых помощников необходимо проходить новые военные кампании. Здесь вас ожидают бои с сильными противниками - драконами, орками, зомби. Кроме типичной для волшебных миров нечисти, такой как зомби, игровому персонажу придется сражаться с эльфийскими воинами, дриадами и др.

Особенности:

  • Персонаж и его арсенал. Приятно удивляет детализация предметов, их графическая визуализация. Мобы.
  • В пределах боя ваши соперники выглядят более реально. Монстры – также анимированные объекты: волшебники, орки, зомби, гоблины и драконы.
  • Сбор артефактов. В качестве трофея игроку в процессе прохождения РПГ будут предлагаться различные magic предметы.
  • Реализация алгоритма улучшения обмундирования. Завоевывая очки и золото, вы получаете возможность усовершенствовать свой шмот.
  • Башня мага. Объект – отправная точка для различных квестов, испытаний и миссий рпг.
  • Пассивные навыки для героя. Разработчики предусмотрели дополнительное стимулирование активных участников проекта. Проходя испытания, ваш персонаж становится сильней.
  • Заклинания. Предлагаются для повышения качества и эффективности боя.
  • Общая стилистика игры. Оформление страниц и окон позволяет создать соответствующее миру волшебства и магии настроение.В онлайн игре предусмотрен удобный интерфейс, позволяющий легко и удобно управлять происходящим с сенсорного экрана.
Скриншоты Война Магов:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Ролевые, RPG
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