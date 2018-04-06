Небоскреб мечты - в детстве большинство, если не все, любили строить высокие башни-небоскребы из разноцветных кубиков. Данная игра не просто вернет вас в детство башен и соревнований, но и разбавит это бизнес-стратегией. Зарабатывайте свои первые деньги и начинайте строить новые этажи, открывайте магазины, бары, парикмахерские и мастерские.
Суть игры проста - вы строите небоскреб мечты, развиваете в нем бизнес, получаете прибыль и соревнуетесь с другими игроками. Самые амбициозные могут создавать собственные города, приглашать других игроков стать их жителями и вместе трудиться на общее благо — развитие города.
Присутствует рейтинг лучших городов. Попав туда, вы точно докажете всем, что вы талантливый бизнесмен, а ваш город самый-самый.
Особенности игры:
Постройте самый высокий небоскреб, который станет украшением города и принесет вам миллионы.
Организуйте бизнес на свой вкус на каждом этаже небоскреба. Выбирайте, что вам ближе - кофейня или салон красоты, парикмахерская или ателье.
Управляйте: нанимайте и увольняйте сотрудников, подбирайте им работу мечты, закупайте товар, собирайте выручку.
Создайте свой собственный город, станьте его мэром, приглашайте в него друзей и вместе стройте бизнес-империю.
Соберите в небоскребе полную коллекцию знаменитостей, которые будут давать ощутимый бонус вашему бизнесу.
Исследуйте лабиринт в поисках невероятных сокровищ.