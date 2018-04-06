Небоскреб мечты - в детстве большинство, если не все, любили строить высокие башни-небоскребы из разноцветных кубиков. Данная игра не просто вернет вас в детство башен и соревнований, но и разбавит это бизнес-стратегией. Зарабатывайте свои первые деньги и начинайте строить новые этажи, открывайте магазины, бары, парикмахерские и мастерские.

Суть игры проста - вы строите небоскреб мечты, развиваете в нем бизнес, получаете прибыль и соревнуетесь с другими игроками. Самые амбициозные могут создавать собственные города, приглашать других игроков стать их жителями и вместе трудиться на общее благо — развитие города.

Присутствует рейтинг лучших городов. Попав туда, вы точно докажете всем, что вы талантливый бизнесмен, а ваш город самый-самый.

Особенности игры: