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Доценты для Android

Доценты 2.0.440 для Android

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Описание Доценты 2.0.440 для AndroidОписание   Скачать Доценты 2.0.440 для AndroidСКАЧАТЬ (3,8 Мб) Скриншоты Доценты 2.0.440 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Доценты 2.0.440 для AndroidСтатистика   Отзывы о Доценты 2.0.440 для AndroidОтзывы (0)  
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Доценты - игра про лихую жизнь пацанов на районе. Сегодня ты отрабатываешь мобилы в переулке, а уже завтра машешь кулаками на подпольном ринге и ходишь на дело с местной братвой.

Настало твоё время! Возьми жизнь в кулак и наведи свои порядки в этом городе! Подомни под себя власть и бизнес, порви конкурентов и заработай горы бабла! Путь к успеху не прост, но ты не отступай и не опускай руки – только стойкие и сильные становятся победителями!

  • Наедь на комерсов и закрышуй их бизнес!
  • Круто обустрой свою хату!
  • Вкачай банки и жестоко дерись на подпольных рингах!
  • Поучаствуй в дерзких движухах!
  • Отправься с братвой гасить беспредельщиков!
  • Создай самую отъявленную банду!
  • Разберись с другими бандами города!
  • Подомни под себя целый район!
  • Стань тем – кем должен стать!
Скриншоты Доценты:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
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Разработчик
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Категории программыСимуляторы
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