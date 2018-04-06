Городок - Township 5.6.1 для Android
Городок – Township – стройте город, развивайте сельское хозяйство и удовлетворяйте спрос жителей города. Открывайте рестораны, зоопарки, кинотеатры, налаживайте
SimCity BuildIt 1.20.53.69574 для Android
SimCity BuildIt – популярнейший градостроительный симулятор. Начните игру с прокладки дороги и вдохните жизнь в маленький городок, который под вашим присмотром,
Disco Ball 1.0 для Android
Disco Ball - бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно без проблем организовать и провести в домашних условиях (или на офисе) неплохую вечеринку
Летающая машина 2.1 для Android
Летающая машина – симулятор управления транспортным средством на земле и в небе. Это стало возможным благодаря выдвигающимся крыльям, тогда автомобиль превращается в
Drag Racing 1.7.52 для Android
Drag Racing — участвуйте в гонках по прямой на дистанцию 1/2 или 1/4 мили. Покупайте различные автомобили, модернизируйте их и побеждайте реальных и виртуальных
Hay Day 1_37_105 для Android
Hay Day – неожиданное наследство преподнесло вам небольшое фермерское хозяйство. Для начала посейте семена, ухаживайте за ними и продавайте в своем магазинчике