Management Remote PC - программа для удаленного управления компьютером в локальной сети. Работает как с AD (получает список групп безопасности и список компьютеров домена), так и с диапазоном IP адресов.
Возможности:
Мониторинг и работа с процессами: завершение процесса, новый процесс, смена приоритета процесса, переход к службам.
Список служб: остановка, запуск, смена типа запуска, удаление, добавление.
Автозагрузка: удаление, добавление.
Программы (msi): установка и удаление программ (программы установленные установщиком Windows Installer).
Все программы: полный список установленных программ, в том числе Windows update, возможно удаление программ при указании ключа тихого удаления программы (по аналогии с ключом тихой установки).
Диски: ChkDsk и форматирование.
Принтеры: установка драйверов, подключение сетевого принтера, удаление принтера и пр.