Management Remote PC 1.0 Описание СКАЧАТЬ ( 3,81 Мб) Скриншоты (1) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Management Remote PC - программа для удаленного управления компьютером в локальной сети. Работает как с AD (получает список групп безопасности и список компьютеров домена), так и с диапазоном IP адресов. Возможности: Мониторинг и работа с процессами: завершение процесса, новый процесс, смена приоритета процесса, переход к службам.

Список служб: остановка, запуск, смена типа запуска, удаление, добавление.

Автозагрузка: удаление, добавление.

Программы (msi): установка и удаление программ (программы установленные установщиком Windows Installer).

Все программы: полный список установленных программ, в том числе Windows update, возможно удаление программ при указании ключа тихого удаления программы (по аналогии с ключом тихой установки).

Диски: ChkDsk и форматирование.

Принтеры: установка драйверов, подключение сетевого принтера, удаление принтера и пр.

Профили пользователей: смена владельца профиля (актуальна при частых заменах сотрудников), удаление профиля, запрос владельца профиля.

Сетевые интерфейсы: просмотр сведений о подключении, изменение IP, Mask, Gateway, DNS, Wins. Включение/отключение интерфейсов.

RDP: для удобства, чтобы не открывать дополнительную консоль. Минимальное требования- версия RDP не ниже 8.1.

Завершение работы, сеанса, перезагрузка, переименование компьютера.

Добавление компьютера в группу, домен, просмотр установленного железа, изменение описания компьютера.

Активация: ОС Windows (Windows 7/8/8.1/10), Office (2010/2013/2016), извлечение ключа активации Windows из BIOS UEFI. Групповые операции (операции выполняемые для списка компьютеров): Программы (msi): установка и удаление программ.

Процессы: запуск и остановка процессов.

Принтеры: Установка драйверов, установка сетевого принтера (по IP-адресу)

Завершение работы, перезагрузка, завершение сеанса.

Сканирование сети (ping). Скриншоты Management Remote PC: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 5 / 5 Разработчик skrblog.ru Последнее обновление 10.04.2018 (Сообщить о новой версии) Категории программы Администрирование ТОП-сегодня раздела "Администрирование" TeamViewer 13.1.3629 TeamViewer - приложение для администрирования удаленных компьютеров и серверов, использующее защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и AES-шифрованием Radmin 3.5.2.1 Radmin - это одна из лучших программ безопасного удаленного администрирования для платформы Windows, которая позволяет полноценно работать сразу на нескольких IP-Tools 2.70 IP-tools - незаменимая утилита для активных пользователей сети Интернет, а так же администраторов локальных сетей. IP-tools это множество полезных утилит в одном NetBalancer 9.12.1 NetBalancer - небольшая программа для контроля и управления интернет-трафиком на ПК. Можно задавать лимит скорости на прием/отдачу, выставлять приоритеты или LanSpy 2.0.0.155 LanSpy — это сканер компьютеров в сети, который позволяет получить различную информацию о компьютере AnyDesk 3.7.0 AnyDesk - бесплатное приложение, которое предназначено для удаленного доступа к компьютеру. Присутствует возможность администрирования, доступ ко всем файлам, Отзывы о программе Management Remote PC Admin Отзывов о программе Management Remote PC 1.0 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв