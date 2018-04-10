Management Remote PC для Windows

Management Remote PC 1.0

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Описание Management Remote PC 1.0Описание   Скачать Management Remote PC 1.0СКАЧАТЬ (3,81 Мб) Скриншоты Management Remote PC 1.0Скриншоты (1)   Статистика Management Remote PC 1.0Статистика   Отзывы о Management Remote PC 1.0Отзывы (0)  
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Management Remote PC - программа для удаленного управления компьютером в локальной сети. Работает как с AD (получает список групп безопасности и список компьютеров домена), так и с диапазоном IP адресов.

Возможности:

  • Мониторинг и работа с процессами: завершение процесса, новый процесс, смена приоритета процесса, переход к службам.
  • Список служб: остановка, запуск, смена типа запуска, удаление, добавление.
  • Автозагрузка: удаление, добавление.
  • Программы (msi): установка и удаление программ (программы установленные установщиком Windows Installer).
  • Все программы: полный список установленных программ, в том числе Windows update, возможно удаление программ при указании ключа тихого удаления программы (по аналогии с ключом тихой установки).
  • Диски: ChkDsk и форматирование.
  • Принтеры: установка драйверов, подключение сетевого принтера, удаление принтера и пр.
  • Профили пользователей: смена владельца профиля (актуальна при частых заменах сотрудников), удаление профиля, запрос владельца профиля.
  • Сетевые интерфейсы: просмотр сведений о подключении, изменение IP, Mask, Gateway, DNS, Wins. Включение/отключение интерфейсов.
  • RDP: для удобства, чтобы не открывать дополнительную консоль. Минимальное требования- версия RDP не ниже 8.1. 
  •  Завершение работы, сеанса, перезагрузка, переименование компьютера.
  •  Добавление компьютера в группу, домен, просмотр установленного железа, изменение описания компьютера.
  •  Активация: ОС Windows (Windows 7/8/8.1/10), Office (2010/2013/2016), извлечение ключа активации Windows из BIOS UEFI.

Групповые операции (операции выполняемые для списка компьютеров):

  • Программы (msi): установка и удаление программ.
  • Процессы: запуск и остановка процессов.
  • Принтеры: Установка драйверов, установка сетевого принтера (по IP-адресу)
  • Завершение работы, перезагрузка, завершение сеанса.
  • Сканирование сети (ping).
Скриншоты Management Remote PC:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование
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