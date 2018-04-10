Дракономания 4.0.0 для Android Дракономания — красочный симулятор королевства драконов. Стройте здания, развивайте своих драконов, выводите новые породы питомцев и сметите всех на пути к победе. Доценты 2.0.440 для Android Онлайновый симулятор, в котором игроку предстоит подняться от обычного бандита до авторитетного вора. Не уступайте конкурентам ни одного лакомого кусочка, повышайте CHAOS Боевые Вертолеты 7.3.5 для Android CHAOS Боевые Вертолеты - отличный симулятор полетов на боевых вертолетах США, России и Европы, как например AH-64 «Апач», UH-60 «Черный ястреб», «Хинд», Ka-52

Hay Day 1_37_105 для Android Hay Day – неожиданное наследство преподнесло вам небольшое фермерское хозяйство. Для начала посейте семена, ухаживайте за ними и продавайте в своем магазинчике Летающая машина 2.1 для Android Летающая машина – симулятор управления транспортным средством на земле и в небе. Это стало возможным благодаря выдвигающимся крыльям, тогда автомобиль превращается в GT Racing 2: The Real Car Exp 1.3.0 для Android GT Racing 2: The Real Car Exp – один из лучших гоночных симуляторов для Android-устройств. Приложение вам предложит: 71 лицензированных автомобилей, 13 гоночных