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Клондайк для Android

Клондайк 1.4.3 для Android

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Описание Клондайк 1.4.3 для AndroidОписание   Скачать Клондайк 1.4.3 для AndroidСКАЧАТЬ (79,24 Мб) Скриншоты Клондайк 1.4.3 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Клондайк 1.4.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Клондайк 1.4.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Клондайк - симулятор для Android в стиле "фермы", в котором перед игроком стоит задача вдохнуть жизнь в заброшенную станцию и построить преуспевающий город вместе с отважной Кейт и любителем путешествий Полом.

Мир Клондайка полон захватывающих экспедиций, затерянных сокровищ, героических поступков и отважных свершений!

Особенности:

  • Окунись в атмосферу золотой лихорадки! Отправляйся в экспедиции по холодному северу и стань опытным искателем приключений!
  • Выполняй интересные и непростые задания! Помоги молодым исследователям Кейт и Полу раскрыть все тайны северных территорий.
  • Построй полноценный город на одичавших землях! Открывай заводы, добывай полезные ископаемые и производи предметы, которые пригодятся тебе в походах или для выполнения заданий.
  • Развивай собственную ферму! Разводи животных, ухаживай за огородами и организуй производство продуктов питания, чтобы прокормить себя или продавать продукты местным жителям.
  • Исследуй красочный игровой мир и наслаждайся необыкновенными локациями и живописными пейзажами! Каждый уголок Клондайка наполнен чудесами и тайнами.
  • Знакомься с новыми игровыми персонажами в каждой экспедиции и узнавай их необычные истории!

Земли Аляски таят в себе безграничные возможности для исследователей и золотоискателей. Играй в Клондайк и живи приключениями!

Скриншоты Клондайк:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСимуляторы
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