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Симулятор фрилансера: Game Developer Edition для Android

Симулятор фрилансера: Game Developer Edition 2.0.5 для Android

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Описание Симулятор фрилансера: Game Developer Edition 2.0.5 для AndroidОписание   Скачать Симулятор фрилансера: Game Developer Edition 2.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (85,34 Мб) Скриншоты Симулятор фрилансера: Game Developer Edition 2.0.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Симулятор фрилансера: Game Developer Edition 2.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Симулятор фрилансера: Game Developer Edition 2.0.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Симулятор фрилансера: Game Developer Edition - игра-песочница, в которой вам предстоит взять на себя роль начинающего фрилансера и пройти весь путь от развития своих навыков - и до создания многомиллионной корпорации.

На ранних этапах игры вам предстоит брать несложные контракты и развивать свои навыки, попутно следя за состоянием вашего персонажа, чтобы он не умер от голода. Что касается более поздних этапов - вам предстоит нанять свою команду и начать разработку собственных проектов, которые помогут вам добиться успеха в вашей жизни.

Основные возможности:

  • Следите за здоровьем вашего персонажа, покупайте еду и лечитесь при помощи лекарств
  • Обновляйте интерьер и устанавливайте приложения для работы вашего фрилансера
  • Прокачивайте навыки персонажа для создания более крутых проектов
  • Выполняйте контракты, создавайте свои собственные проекты, работайте с маркетингом и фанатской базой
  • Нанимайте команду и создавайте крутые проекты еще быстрее
  • Посетите город, чтобы купить себе бизнес-подложку, вести отношения с девушкой и посещайте другие разнообразные места
Скриншоты Симулятор фрилансера: Game Developer Edition:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыСимуляторы
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