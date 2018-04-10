Симулятор фрилансера: Game Developer Edition - игра-песочница, в которой вам предстоит взять на себя роль начинающего фрилансера и пройти весь путь от развития своих навыков - и до создания многомиллионной корпорации.

На ранних этапах игры вам предстоит брать несложные контракты и развивать свои навыки, попутно следя за состоянием вашего персонажа, чтобы он не умер от голода. Что касается более поздних этапов - вам предстоит нанять свою команду и начать разработку собственных проектов, которые помогут вам добиться успеха в вашей жизни.

Основные возможности: