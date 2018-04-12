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5 Calcohol - приложение представляет собой набор необходимых инструментов для приготовления спиртных напитков. Список основных функций в текущей версии приложения: Разбавление спирта – вычисление необходимого объема воды, для уменьшения крепости имеющегося алкоголя до желаемого значения.

Смесь Спирта по Объему – определение параметров смеси двух растворов спирта по их объему.

Смесь Спирта по Массе – определение параметров смеси двух растворов спирта по их массе .

Температура Смеси Жидкостей – определение общей температуры при смешивании двух растворов.

Охлаждение Жидкости – определение объема холодной жидкости, необходимой для остужения имеющийся горячей.

Время Нагрева – расчёт времени нагрева заданного объема жидкости.

Кипение – определение температуры кипения при заданном давлении. В телефонах iPhone 6 и более поздних моделей (кроме SE), есть возможность автоматического определения давления по барометру.

Расчет Мощности ТЭНа – определение необходимого напряжения, для желаемой мощности нагревательного элемента.

Создать Напиток – смешивание имеющегося алкоголя с водой и сахаром, для получения напитка по рецепту в заданных пропорциях. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Что нового в Calcohol 1.0.5 для iPhone, iPad?

Добавлена возможность изменения эффективности браги

Добавлены дополнительные значения результатов для калькулятора ТЭНа

Исправлены ошибки