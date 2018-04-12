Calcohol - приложение представляет собой набор необходимых инструментов для приготовления спиртных напитков.
Список основных функций в текущей версии приложения:
Разбавление спирта – вычисление необходимого объема воды, для уменьшения крепости имеющегося алкоголя до желаемого значения.
Смесь Спирта по Объему – определение параметров смеси двух растворов спирта по их объему.
Смесь Спирта по Массе – определение параметров смеси двух растворов спирта по их массе .
Температура Смеси Жидкостей – определение общей температуры при смешивании двух растворов.
Охлаждение Жидкости – определение объема холодной жидкости, необходимой для остужения имеющийся горячей.
Время Нагрева – расчёт времени нагрева заданного объема жидкости.
Кипение – определение температуры кипения при заданном давлении. В телефонах iPhone 6 и более поздних моделей (кроме SE), есть возможность автоматического определения давления по барометру.
Расчет Мощности ТЭНа – определение необходимого напряжения, для желаемой мощности нагревательного элемента.
Создать Напиток – смешивание имеющегося алкоголя с водой и сахаром, для получения напитка по рецепту в заданных пропорциях.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
Что нового в Calcohol 1.0.5 для iPhone, iPad?
Добавлена возможность изменения эффективности браги
Добавлены дополнительные значения результатов для калькулятора ТЭНа