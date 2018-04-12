Steam News для Android

Steam News 0.9.0 для Android

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Описание Steam News 0.9.0 для AndroidОписание   Скачать Steam News 0.9.0 для AndroidСКАЧАТЬ (10,18 Мб) Скриншоты Steam News 0.9.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Steam News 0.9.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Steam News 0.9.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Steam News — простое приложение для чтения игровых новостей, которое помогает узнавать о новинках, обновлениях, лидерах продаж и напоминает о скидке дня. Интересной новостью всегда можно поделиться с друзьями в социальных сетях. 

Особенности:

  • ежедневные новости - каждый день формируется новостная лента, состоящая из новостей на текущий день, преимущественно из последних новинок.
  • лидеры продаж - узнай, что сейчас популярно.
  • уведомления - ежедневная рассылка помогает не упустить выгодное предложение.
  • поделись с друзьями - расскажи друзьям самое интересное в социальных сетях.
  • в центре внимания - узнай об акция на выходных, среди недели и другие предложения.
Что нового в Steam News 0.9.0 для Android?
  • Добавлена новая лента новостей за сегодня
  • Исправлены ошибки на экране "в центре внимания"
  • Исправлена ошибка при формирование уведомления
Скриншоты Steam News:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости
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