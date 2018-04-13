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PowerDirector для Android

PowerDirector 4.11.1 для Android

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Описание PowerDirector 4.11.1 для AndroidОписание   Скачать PowerDirector 4.11.1 для AndroidСКАЧАТЬ (44,32 Мб) Скриншоты PowerDirector 4.11.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика PowerDirector 4.11.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о PowerDirector 4.11.1 для AndroidОтзывы (0)  
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PowerDirector – видеоредактор с возможностями редактирования видео на временной шкале, бесплатными видеоэффектами, редактором фото и видео, поддержкой замедленного воспроизведения и много другого, что позволяет создавать замечательные видеоролики и выкладывать их в YouTube или Vine.

С помощью встроенного редактора можно создавать полноценные фильмы в Full HD, используя различные видеоэффекты FX, переходы и голоса за кадром. Также можно поворачивать, разделять или обрезать видео, создавать видео с эффектом замедленного действия.

Основные возможности:

  • Видеоредактор с интерфейсом редактирования на временной шкале.
  • Обратное воспроизведение.
  • Эффекты видеоредактора и профессиональные инструменты. 
  • Редактирование FX с возможностью перетаскивания видео, изображений и аудио.
  • Встроенный редактор аудио.
  • Фото- и видеоредактор – объединяйте изображения и видеозаписи в одном фильме.
  • Коллажи из видеороликов и фотографий с использованием музыки.
  • Функция "картинка в картинке".
  • Поддержка голоса за кадром.
  • Регулировка громкости музыки.
  • Возможность добавления голосовой дорожки в видео.
  • Регулировка яркости, контрастноста и насыщенности.
  • Поворот, переворот, разделение или обрезка видеоклипов.
  • Создание видео FX в режиме замедленного действия.
  • Возможность сохранить полученное видео на устройстве или опубликовать его в YouTube, Facebook, Vine и пр.
  • Экспорт видео в 720p, Full HD 1080p и 4K.
Скриншоты PowerDirector:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРедакторы
 Программа PowerDirector отмечена редакцией SoftPortal.com
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