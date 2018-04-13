Scoompa Video 23.3 для Android
Бесплатный и простой в использовании создатель слайд-шоу и видеоредактор для мобильных устройств на платформе Android. Присутствует большое количество разнообразных
Slow Motion Video FX 1.0.8 для Android
Slow Motion Video FX - камера замедленной съемки у вас в кармане. Приложение позволяет выбирать скорость выходного фильма, в результате чего вы можете без проблем
VivaVideo 6.2.5 для Android
VivaVideo – редактируйте видео и создавайте слайдовые презентации из фотографий с помощью данного приложения. Обрезайте, улучшайте, объединяйте видео и смотрите на
Video Voice Changer FX 1.0.2 для Android
Video Voice Changer FX - приложение для Android, которое позволяет изменять ваш голос в видео, чтобы он звучал совершенно по-другому
KineMaster 4.2.6.10136.GP для Android
KineMaster – видеоредактор для Android с поддержкой многослойных видео, инструментами для корректировки изображения и текста, цветными фильтрами, мгновенным
Rotate Video FX 1.4.2 для Android
Rotate Video FX – переворачивает снятое видео на 90, 180 или 270 градусов. Следует отметить факт, что после вращения видео, качество файла может ухудшиться. Если вас