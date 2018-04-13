1LINE для Android

1LINE 1.5.1 для Android

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Описание 1LINE 1.5.1 для AndroidОписание   Скачать 1LINE 1.5.1 для AndroidСКАЧАТЬ (10,05 Мб) Скриншоты 1LINE 1.5.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика 1LINE 1.5.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о 1LINE 1.5.1 для AndroidОтзывы (0)  
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1LINE - увлекательная головоломка, в которой необходимо соединять линиями вершины сложного многоугольника, при этом не отрывая пальца от экрана и не проводя линию дважды. Можно отменять неверно сделанные ходы или переиграть весь уровень заново.

Игроку доступно более сотни игровых уровней различной сложности, которые открываются поэтапно. Также присутствуют подсказки, благодаря которым можно пройти особенно сложный уровень.

Скриншоты 1LINE:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
 Программа 1LINE отмечена редакцией SoftPortal.com
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