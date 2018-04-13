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Sweet Camera для Android

Sweet Camera 1.4.6 для Android

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Описание Sweet Camera 1.4.6 для AndroidОписание   Скачать Sweet Camera 1.4.6 для AndroidСКАЧАТЬ (20,67 Мб) Скриншоты Sweet Camera 1.4.6 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Sweet Camera 1.4.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Sweet Camera 1.4.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Sweet Camera - простой в использовании редактор фотографий, который благодаря наличию большого количества разнообразных фотоэффектов сделает вашу внешность идеальной.

Особенности:

  • Фильтры дополненной реальности
  • Камера селфи для красивых снимков
  • Интерактивные фильтры селфи
  • Формат Instagram
  • Шаблоны для коллажей
  • Забавные наклейки
  • 10+ искусственных эффектов
  • Мощный редактор фото
  • Фронтальная камера
  • Тыловая камера
  • Бесшумная камера селфи
  • Редактор фигуры
  • Ежедневные селфи
  • Редактор телосложения
Скриншоты Sweet Camera:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыФото - Редакторы
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