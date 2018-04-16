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5 ТамТам - будьте на связи с теми, кто вам дорог, даже при плохом интернете. Тысячи стикеров помогут рассказать о своих эмоциях и чувствах, а если вы не в настроении общаться — у нас есть каналы для чтения! Присутствует возможность бесплатно обмениваться мгновенными сообщениями, совершать аудио или видеозвонки, чаты, оффлайн доступ и многое другое. Основные возможности: Бесплатный обмен сообщениями, аудио или видеозвонками.

База 250 млн. человек: чтобы начать общаться, просто вбейте имя и фамилию человека в поиск или выберите контакт из своей телефонной книги.

Наличие веб-версии приложения.

Не требуется пароль - всё, что вам нужно, чтобы начать общаться, – это телефонный номер. Регистрация займет минимум усилий и времени.

Чтение истории переписок и просмотр медиа-файлов без подключения к сети.

Поддержка любого доступного интернет-подключения (2G/3G/4G или WiFi).

Групповые и публичные чаты.

Работа даже при медленном подключении к сети, а писать сообщения можно даже при её отсутствии — они отправятся автоматически, когда сеть появится снова.

Наличие живых стикеров с интересной анимацией.

Наличие разнообразных каналов.