ТамТам для Android

ТамТам 1.8.1 для Android

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Описание ТамТам 1.8.1 для AndroidОписание   Скачать ТамТам 1.8.1 для AndroidСКАЧАТЬ (21,45 Мб) Скриншоты ТамТам 1.8.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика ТамТам 1.8.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о ТамТам 1.8.1 для AndroidОтзывы (0)  
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ТамТам - будьте на связи с теми, кто вам дорог, даже при плохом интернете. Тысячи стикеров помогут рассказать о своих эмоциях и чувствах, а если вы не в настроении общаться — у нас есть каналы для чтения! Присутствует возможность бесплатно обмениваться мгновенными сообщениями, совершать аудио или видеозвонки, чаты, оффлайн доступ и многое другое.

Основные возможности:

  • Бесплатный обмен сообщениями, аудио или видеозвонками.
  • База 250 млн. человек: чтобы начать общаться, просто вбейте имя и фамилию человека в поиск или выберите контакт из своей телефонной книги.
  • Наличие веб-версии приложения.
  • Не требуется пароль - всё, что вам нужно, чтобы начать общаться, – это телефонный номер. Регистрация займет минимум усилий и времени.
  • Чтение истории переписок и просмотр медиа-файлов без подключения к сети.
  • Поддержка любого доступного интернет-подключения (2G/3G/4G или WiFi).
  • Групповые и публичные чаты.
  • Работа даже при медленном подключении к сети, а писать сообщения можно даже при её отсутствии — они отправятся автоматически, когда сеть появится снова.
  • Наличие живых стикеров с интересной анимацией.
  • Наличие разнообразных каналов.
Скриншоты ТамТам:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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