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Farm and Click - Ленивый Демон для Android

Farm and Click - Ленивый Демон 1.0.9 для Android

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Описание Farm and Click - Ленивый Демон 1.0.9 для AndroidОписание   Скачать Farm and Click - Ленивый Демон 1.0.9 для AndroidСКАЧАТЬ (59,55 Мб) Скриншоты Farm and Click - Ленивый Демон 1.0.9 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Farm and Click - Ленивый Демон 1.0.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Farm and Click - Ленивый Демон 1.0.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Farm and Click - Ленивый Демон - забудьте о скучных пассивных фермах, постройте свою Империю Демонов! Постройте свой ад, нанимайте демонов, собирайте души, получайте доход! Империя зла ждет вас!

Хотите зарабатывать пассивно и стать королем демонов? Стать настоящим магнатом ада не так-то просто. Пассивный доход сам себя не создаст! Нужно строить специальные адские машины, нанимать демонов-работников, управлять сбором душ и многое другое. Только так можно стать успешным лидером империи зла! Ваша Империя ждет вас! Для того, чтобы зарабатывать пассивный доход нужно приложить много труда: управляйте, нанимайте, автоматизируйте - это лишь малая часть того, что придется делать, чтобы ваша империя процветала. Рассчитай свою стратегию правильно и стань самым успешным владельцем огненных шахт по ту сторону земного шара!

Это простая и интересная веселая игра про сбор урожая и строительство фермы. Да, урожаем тут выступают не овощи и животные, а души и яблоки. Тем не менее, играть в игру легко и просто! Почувствуйте себя успешным бизнесменом, заработайте миллионы денег, продвиньтесь из менеджеров в топ менеджеры, из топ менеджеров в миллионеры, из миллионеров в миллиардеры. И пусть другие миллионеры вам завидуют. Ведь ваш демонический бизнес оказался на вершине славы и успеха. Победите дракона и сами станьте драконом!

Ключевые особенности:

  • Можно строить самые разнообразные причудливые пытки! Котлы, плетки и многое другое!
  • Расовое разнообразие! Вы будете собирать души грешников по всему миру
  • Простой и интересный геймплей обеспечит наибольшее удовольствие от вашей Демонической Империи
  • Отличный арт и анимация! Лучший магнат преисподней в интернете!
  • Новое слово в экономических симуляторах! Кликер нового поколения! Кликай, Нажимай!
  • Большое количество улучшений, апгрейдов и прокачки! Строить - это весело!
  • Idle Магнаты - это круто! Станьте частью семьи и заведите новых друзей! Организуйте производство и собирайте пассивный доход!
  • В эту игру можно играть как в режиме онлайн, так и в оффлайне!
Скриншоты Farm and Click - Ленивый Демон:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Farm and Click - Ленивый Демон отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Farm and Click - Ленивый Демон

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