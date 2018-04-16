Farm and Click - Ленивый Демон - забудьте о скучных пассивных фермах, постройте свою Империю Демонов! Постройте свой ад, нанимайте демонов, собирайте души, получайте доход! Империя зла ждет вас!

Хотите зарабатывать пассивно и стать королем демонов? Стать настоящим магнатом ада не так-то просто. Пассивный доход сам себя не создаст! Нужно строить специальные адские машины, нанимать демонов-работников, управлять сбором душ и многое другое. Только так можно стать успешным лидером империи зла! Ваша Империя ждет вас! Для того, чтобы зарабатывать пассивный доход нужно приложить много труда: управляйте, нанимайте, автоматизируйте - это лишь малая часть того, что придется делать, чтобы ваша империя процветала. Рассчитай свою стратегию правильно и стань самым успешным владельцем огненных шахт по ту сторону земного шара!

Это простая и интересная веселая игра про сбор урожая и строительство фермы. Да, урожаем тут выступают не овощи и животные, а души и яблоки. Тем не менее, играть в игру легко и просто! Почувствуйте себя успешным бизнесменом, заработайте миллионы денег, продвиньтесь из менеджеров в топ менеджеры, из топ менеджеров в миллионеры, из миллионеров в миллиардеры. И пусть другие миллионеры вам завидуют. Ведь ваш демонический бизнес оказался на вершине славы и успеха. Победите дракона и сами станьте драконом!

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