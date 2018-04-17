Etcher – простое и надежное приложение для записи ISO, ZIP и других образов на съемные носители информации, включая SD карты. Работать с программой очень легко: сперва необходимо выбрать образ для записи, затем указать подключенный накопитель, после чего нажать на кнопку "Flash" и утилита выполнит запись образа на выбранный носитель.
Поддерживается работа с различными форматами образов, включая ISO, IMG, ZIP, BIN, BZ2, DMG, DSK, ETCH, GZ, HDDIMG, RAW, RPI-SDIMG, SDCARD, XZ.
Особенности:
Простой, дружественный и интуитивно понятный интерфейс.