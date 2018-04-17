Etcher для Windows

Etcher 1.3.1

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Описание Etcher 1.3.1Описание   Скачать Etcher 1.3.1СКАЧАТЬ (50,36 Мб) Скриншоты Etcher 1.3.1Скриншоты (2)   Статистика Etcher 1.3.1Статистика   Отзывы о Etcher 1.3.1Отзывы (0)  
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Etcher – простое и надежное приложение для записи ISO, ZIP и других образов на съемные носители информации, включая SD карты. Работать с программой очень легко: сперва необходимо выбрать образ для записи, затем указать подключенный накопитель, после чего нажать на кнопку "Flash" и утилита выполнит запись образа на выбранный носитель.

Поддерживается работа с различными форматами образов, включая ISO, IMG, ZIP, BIN, BZ2, DMG, DSK, ETCH, GZ, HDDIMG, RAW, RPI-SDIMG, SDCARD, XZ.

Особенности:

  • Простой, дружественный и интуитивно понятный интерфейс.
  • Предварительная проверка работоспособности носителя.
  • Защита от перезаписи рабочего HDD пользователя.
  • Кроссплатформенность.
  • Наличие портативной версии.
Скриншоты Etcher:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбразы дисков - Запись
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