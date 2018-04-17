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Xabber 2.3(473) для Android
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Xabber - бесплатный Jabber (XMPP) клиент с поддержкой нескольких учетных записей, простым и удобным интерфейсом.
Особенности:
- Современный дизайн
- Поддержка нескольких учетных записей
- Быстрое переключение между активными чатами
- Гибкая настройка отображения списка контактов и групп контактов
- Совместим со всеми стандартными XMPP-сервера
- Поддержка конференций (Multi user chat, MUC)
- История переписки
- Сохранение истории переписки на SD карте
- Возможность хранения истории сообщений на сервере
- Поддержка гиперссылок в сообщениях (веб-страницы, YouTube, email, телефонные номера, XMPP Uri)
- Аватарки пользователей
- Информации о контакте (vCard)
- Сортировка контактов по группам и/или учетным записям
- Управление списком контактов: добавление/удаление/редактирование контактов, групп, подписок
- Поиск по контактам
- Настройки уведомлений для каждого контакта
- Настройки уведомлений по ключевым фразам
- Полная поддержка Unicode (общайтесь на любом языке)
- Портретный и ланшафтный режимы
- Сжатие трафика (если поддерживается вашим сервером)
- Поддержка ресурсов, приоритетов
- OTR шифрование
- Поддержка TLS
- Поддержка старого SSL
- Поддержка SASL
- Проверки сертификата сервера
- Поддержка SRV-записей и DNS round robin
- Отображение типа клиента в списке контактов (Adium, Empathy, Gajim, Gtalk, iChat, Miranda, Pidgin, Psi, QIP, Xabber, Xabber VIP)
- Уведомление о наборе текста
- Подтверждение доставки сообщений
- Ярлыки для чатов на рабочем столе
|Скриншоты Xabber:
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