Viber 8.5.0.3 для Android Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру. WhatsApp 2.18.9 для Android WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими. Делитесь друг с другом текстовыми сообщениями, фотографиями, видео, Skype 7.46.0.596 для Android Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в

Telegram 4.8.5 для Android Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и простота использования. Приложение синхронизируется со всеми вашими Plus Messenger 4.2.1.1 для Android Бесплатный, быстрый и безопасный мессенджер, являющийся неофициальным клиентом Telegram. Приложение хранит переписку в безопасности от хакерских атака, не имеет Galaxy 9.1.6ow для Android Galaxy – в этом чате вас ожидают миллионы онлайн-пользователей со всего мира, огромное количество чат-комнат по интересам и возможность писать и читать блоги.