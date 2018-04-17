Xabber для Android

Xabber 2.3(473) для Android

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Описание Xabber 2.3(473) для AndroidОписание   Скачать Xabber 2.3(473) для AndroidСКАЧАТЬ (16,95 Мб) Скриншоты Xabber 2.3(473) для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Xabber 2.3(473) для AndroidСтатистика   Отзывы о Xabber 2.3(473) для AndroidОтзывы (0)  
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Xabber - бесплатный Jabber (XMPP) клиент с поддержкой нескольких учетных записей, простым и удобным интерфейсом.

Особенности:

  • Современный дизайн
  • Поддержка нескольких учетных записей
  • Быстрое переключение между активными чатами
  • Гибкая настройка отображения списка контактов и групп контактов
  • Совместим со всеми стандартными XMPP-сервера
  • Поддержка конференций (Multi user chat, MUC)
  • История переписки
  • Сохранение истории переписки на SD карте
  • Возможность хранения истории сообщений на сервере
  • Поддержка гиперссылок в сообщениях (веб-страницы, YouTube, email, телефонные номера, XMPP Uri)
  • Аватарки пользователей
  • Информации о контакте (vCard)
  • Сортировка контактов по группам и/или учетным записям
  • Управление списком контактов: добавление/удаление/редактирование контактов, групп, подписок
  • Поиск по контактам
  • Настройки уведомлений для каждого контакта
  • Настройки уведомлений по ключевым фразам
  • Полная поддержка Unicode (общайтесь на любом языке)
  • Портретный и ланшафтный режимы
  • Сжатие трафика (если поддерживается вашим сервером)
  • Поддержка ресурсов, приоритетов
  • OTR шифрование
  • Поддержка TLS
  • Поддержка старого SSL
  • Поддержка SASL
  • Проверки сертификата сервера
  • Поддержка SRV-записей и DNS round robin
  • Отображение типа клиента в списке контактов (Adium, Empathy, Gajim, Gtalk, iChat, Miranda, Pidgin, Psi, QIP, Xabber, Xabber VIP)
  • Уведомление о наборе текста
  • Подтверждение доставки сообщений
  • Ярлыки для чатов на рабочем столе
Скриншоты Xabber:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Xabber

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