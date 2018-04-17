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Pulsar Music Player для Android

Pulsar Music Player 1.7.8 для Android

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Описание Pulsar Music Player 1.7.8 для AndroidОписание   Скачать Pulsar Music Player 1.7.8 для AndroidСКАЧАТЬ (4 Мб) Скриншоты Pulsar Music Player 1.7.8 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Pulsar Music Player 1.7.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Pulsar Music Player 1.7.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Pulsar – интуитивно понятный, легкий и полнофункциональный музыкальный проигрыватель для Android, который поддерживает стандартные типы музыкальных файлов, включая mp3, aac, flac, ogg, wav и т.д.

Основные возможности:

  • Эффектный пользовательский интерфейс и анимация с материальным дизайном.
  • Возможность упорядочивать и воспроизводить музыку по альбомам, исполнителям, каталогам и жанрам.
  • Автоматическое скачивание и отображение обложки альбома и изображения исполнителя.
  • Интеллектуальные списки воспроизведения с самыми популярными, недавно использованными и новыми добавленными записями.
  • Быстрый поиск по альбомам, исполнителям и песням.
  • Поддержка воспроизведения без интервалов.
  • Поддержка редактирования тэга ID3.
  • Отображение текста песен.
  • Эквалайзер.
  • Разнообразные цветные темы.
  • Поддержка ChromeCast.
  • Скробблинг (Last.fm scrobble).
  • Таймер засыпания и т.д.
Скриншоты Pulsar Music Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыПлееры
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