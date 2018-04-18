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Черная риторика для Android

Черная риторика 3.4 для Android

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Описание Черная риторика 3.4 для AndroidОписание   Скачать Черная риторика 3.4 для AndroidСКАЧАТЬ (6,27 Мб) Скриншоты Черная риторика 3.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Черная риторика 3.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Черная риторика 3.4 для AndroidОтзывы (0)  
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В жизни бывают ситуации, когда перед Вами стоят серьезные задачи - дать грамотный отпор агрессору, достойно выглядеть в глазах других людей, отстоять свои позиции, а может и захватить новые. Нередки ситуации, когда необходимо противостоять запрещенным приемам на переговорах, да и просто в обычной жизни.

Бывают ситуации, когда не хватает слов для нужного ответа оппоненту, когда необходимо держать свою позицию, продолжать мудро и содержательно вести диалог не выходя за рамки. Это не всегда возможно сделать оставаясь в белых перчатках. Здесь другие правила и свои "запрещенные приемы".

Черная риторика позволяет получить практику подобных ситуаций и наработать необходимое мастерство и уверенность вести качественный диалог.

Черная риторика — это власть и магия слова, это умение использовать вербальные средства манипуляции над человеком, не всегда честные и тактичные, но с гарантией достижения нужного результата!

Это приложение поможет Вам: отличать, в каком контексте и при каких вопросах ваши аргументы ничего не значат или, наоборот, являются решающими; устранить противоречия в разговоре с собеседником; научитесь правильно использовать различные вербальные уловки; находчиво и элегантно устранить поставленные для Вас ловушки; в горячих спорах не терять головы и вести себя уверенно, выучите некоторые ядовитые фразы, а так же многое другое!

Скриншоты Черная риторика:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
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Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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