В жизни бывают ситуации, когда перед Вами стоят серьезные задачи - дать грамотный отпор агрессору, достойно выглядеть в глазах других людей, отстоять свои позиции, а может и захватить новые. Нередки ситуации, когда необходимо противостоять запрещенным приемам на переговорах, да и просто в обычной жизни.

Бывают ситуации, когда не хватает слов для нужного ответа оппоненту, когда необходимо держать свою позицию, продолжать мудро и содержательно вести диалог не выходя за рамки. Это не всегда возможно сделать оставаясь в белых перчатках. Здесь другие правила и свои "запрещенные приемы".

Черная риторика позволяет получить практику подобных ситуаций и наработать необходимое мастерство и уверенность вести качественный диалог.

Черная риторика — это власть и магия слова, это умение использовать вербальные средства манипуляции над человеком, не всегда честные и тактичные, но с гарантией достижения нужного результата!

Это приложение поможет Вам: отличать, в каком контексте и при каких вопросах ваши аргументы ничего не значат или, наоборот, являются решающими; устранить противоречия в разговоре с собеседником; научитесь правильно использовать различные вербальные уловки; находчиво и элегантно устранить поставленные для Вас ловушки; в горячих спорах не терять головы и вести себя уверенно, выучите некоторые ядовитые фразы, а так же многое другое!