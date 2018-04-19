Pinbox для Android

Pinbox 1.6.2 для Android

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Описание Pinbox 1.6.2 для AndroidОписание   Скачать Pinbox 1.6.2 для AndroidСКАЧАТЬ (8,14 Мб) Скриншоты Pinbox 1.6.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Pinbox 1.6.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Pinbox 1.6.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Pinbox надежно хранит ваши личные фотографии, файлы и пароли под PIN-кодом. Все фото и файлы надежно защищены самыми современными алгоритмами, доступ к которым можно получить лишь путем введения вашего PIN или отпечатка пальца.

С Pinbox вы сможете обеспечить конфиденциальность ваших данных: скрыть фото, видео и важные заметки от посторонних глаз - первостепенная задача приложения.

Главные преимущества:

  • Хранилище фотографий:
    • Поддержка фото, видео и альбомов
    • Облачная синхронизация
    • Генерация самоуничтожающихся ссылок
  • Хранилище файлов:
    • Хранилище документов
    • Сканер документов
    • Защищенное приватное облако
  • Приватные заметки:
    • Полное шифрование данных
    • Облачная синхронизация
  • Менеджер паролей:
    • Полное шифрование данных
    • Защищенное приватное облако
  • Полное шифрование данных
  • Защищенное приватное облако
Что нового в Pinbox 1.6.2 для Android?
  • Улучшена работа автономного режима.
  • Улучшена работа функции обнаружения взлома.
  • Исправлены мелкие ошибки и улучшена стабильность.
Скриншоты Pinbox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифровка, дешифровка - Менеджеры паролей - Локеры
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Отзывы о программе Pinbox

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