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Business Inc. для Android

Business Inc. 2.2.7 для Android

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Описание Business Inc. 2.2.7 для AndroidОписание   Скачать Business Inc. 2.2.7 для AndroidСКАЧАТЬ (44,85 Мб) Скриншоты Business Inc. 2.2.7 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Business Inc. 2.2.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Business Inc. 2.2.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Business Inc. - стратегическая бизнес-игра, в которой вы управляете компанией, разрабатывающей игры для мобильных платформ. Ваша цель — расширить свои бизнес и стать лидером рынка мобильных развлечений.
3 уровня сложности, более 15 работников и бесконечное количество проектов, которые вы можете вести. Это симулятор небольшой организации, зарабатывающей на проектах.

Кроме того, в игре есть предустановленный сценарий стартапа, в который входят более 100 проектов, более десятка людей, 11 уровней сложности, сотни различных событий и новостей из мира управления проектами. Вы не только развлечётесь на протяжении нескольких дней, — у вас будет возможность немного подучиться в этой сфере!

Игра познакомит вас с основными методами управления проектами: PMI, PMP, PRINCE2, PMBOK Guide и Scrum. Будьте проектным менеджером, наилучшим образом используйте ваши ресурсы и заработайте состояние. Вы можете обучать людей или мотивировать их для повышения эффективности их работы и снижения рисков. У каждого проекта есть запланированный бюджет, прибыль, риски и конечные сроки. Выбирайте прибыльные проекты и назначайте их правильным работникам, чтобы заработать больше.

Скриншоты Business Inc.:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
 Программа Business Inc. отмечена редакцией SoftPortal.com
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