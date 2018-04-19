Business Inc. - стратегическая бизнес-игра, в которой вы управляете компанией, разрабатывающей игры для мобильных платформ. Ваша цель — расширить свои бизнес и стать лидером рынка мобильных развлечений.

3 уровня сложности, более 15 работников и бесконечное количество проектов, которые вы можете вести. Это симулятор небольшой организации, зарабатывающей на проектах.

Кроме того, в игре есть предустановленный сценарий стартапа, в который входят более 100 проектов, более десятка людей, 11 уровней сложности, сотни различных событий и новостей из мира управления проектами. Вы не только развлечётесь на протяжении нескольких дней, — у вас будет возможность немного подучиться в этой сфере!

Игра познакомит вас с основными методами управления проектами: PMI, PMP, PRINCE2, PMBOK Guide и Scrum. Будьте проектным менеджером, наилучшим образом используйте ваши ресурсы и заработайте состояние. Вы можете обучать людей или мотивировать их для повышения эффективности их работы и снижения рисков. У каждого проекта есть запланированный бюджет, прибыль, риски и конечные сроки. Выбирайте прибыльные проекты и назначайте их правильным работникам, чтобы заработать больше.