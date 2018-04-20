Программы для Windows » Образование, наука » Физика » Равноускоренное движение 1.0
Равноускоренное движение для Windows

Равноускоренное движение 1.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Равноускоренное движение 1.0Описание   Скачать Равноускоренное движение 1.0СКАЧАТЬ (8,47 Мб) Скриншоты Равноускоренное движение 1.0Скриншоты (5)   Статистика Равноускоренное движение 1.0Статистика   Отзывы о Равноускоренное движение 1.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Равноускоренное движение - приложение, которое имитирует выполнение лабораторной работы по общей физике с целью измерения зависимости мгновенной скорости от пройденного расстояния.

В случае равномерного ускорения мгновенная скорость увеличивается с увеличением пройденного расстояния. Постоянную пропорциональности между квадратом скорости и пройденным расстоянием можно использовать для расчета ускорения. Это явление исследуется при постановке данного опыта с использованием тележки и дорожки качения.

Для измерения мгновенной скорости флажок известной ширины, прикрепленный к тележке, прерывает луч света фотоэлектрического датчика. Время, в течение которого луч прерван, измеряется с помощью цифрового счетчика.

Особенности:

  • 3D-визуализация в реальном времени
  • Интерактивность
  • Информационно-методическое сопровождение
  • Интуитивно понятный интерфейс
  • Гибкая система управления
Скриншоты Равноускоренное движение:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 250 руб.
Ограничение в работе программыНе выводятся показания приборов, на экране присутствует водяной знак
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФизика - Обучающий софт
ТОП-сегодня раздела "Физика"
 

Начала ЭЛЕКТРОНИКИ 1.2

Начала ЭЛЕКТРОНИКИ - обучающая система для школьников и студентов младших курсов ВУЗов по курсу электричества. Это электронный конструктор, в котором учащийся может

Справочник по полупроводниковым приборам 2.0

Справочник по полупроводниковым приборам - Студентам, радиолюбителям, техникам может очень помочь этот большой справочник по диодам, стабилитронам, светодиодам,

Barometr 1.0

Barometr - программа для определения погрешностей показаний барометра-погодника от местных условий: температуры и высоты над уровнем моря

Color and Code 10.6

Color and Code - программа позволяет определить номинал или тип радиоэлементов по цветовой или кодовой маркировке, в дополнение содержит справочник по пассивным и

Электронный учебник "Физика" 2.0

Электронный учебник "Физика" - это бесплатный, универсальный, многофункциональный электронный учебник по физике, включающий в себя материалы практически по всем ее

Transistors 1.20

Transistors - Электронный справочник по биполярным транзисторам с русскими буквенными индексами (2089 шт.) и их зарубежные аналоги. Имеются рисунки расположения

скачать Adguard

Отзывы о программе Равноускоренное движение

Admin

Отзывов о программе Равноускоренное движение 1.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 