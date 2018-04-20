Viber 8.5.0.3 для Android Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру. Skype 7.46.0.596 для Android Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в TrueCaller 7.39 для Android TrueCaller - при помощи этого приложения вы сможете всегда узнать кто вам звонить даже если номера звонящего нет в ваших контактах

GetContact 3.2.7 для Android Приложение для защиты от SMS-спама и нежелательных звонков. Благодаря более чем 990 млн записей в базе данных можно мгновенно увидеть имя и номер вызывающего VEON 2.0.10 для Android Удобное приложение, которое будет незаменимо в том случае, если вам необходимо позвонить или написать друзьям или близким, которые находятся за рубежом. Присутствует Skype Lite 1.37.76.30002 для Android Облегченная версия популярного мессенджера Skype Lite идеально подойдет для ограниченных сетевых подключений, поможет сэкономить деньги и трафик. Предлагает обмен