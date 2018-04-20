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Регистратор звонков для Android

Регистратор звонков 1.36.3557.173 для Android

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Описание Регистратор звонков 1.36.3557.173 для AndroidОписание   Скачать Регистратор звонков 1.36.3557.173 для AndroidСКАЧАТЬ (7,87 Мб) Скриншоты Регистратор звонков 1.36.3557.173 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Регистратор звонков 1.36.3557.173 для AndroidСтатистика   Отзывы о Регистратор звонков 1.36.3557.173 для AndroidОтзывы (0)  
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Регистратор звонков - удобный в использовании рекордер, который позволяет автоматически записывать и сохранять любой телефонный звонок. Присутствует "белый" список вызовов, которые игнорируются приложением и не записываются. Сохраненные записи можно прослушать, добавить в заметки или поделиться с помощью Dropbox, SMS, Skype, Facebook и пр.

Особенности:

  • Запись входящих и исходящих вызовов.
  • Поиск записанных разговоров на устройстве.
  • Возможность проигрывать аудио записанных разговоров.
  • Удаление записаных разговоров.
  • Блокировка записаных разговоров от автоматического удаления.
  • Отправка записаных звонков на email (только в полной версии).
  • Подтверждение сохранения записанного звонка. Спрашивает сразу же после звонка и настраивается в опциях (только в полной версии).
  • Возможность автоматической записи звонков во время разговора.
  • Сортировка записей по списку, по времени, группировка по именам или по датам.
  • Выбор источника аудио.
  • Выбор типа файла в котором сохраняется записанный телефонный звонок (mpg, amr, mp3, wav).
  • Возможность поделиться записями с помощью Dropbox, SMS, Skype, Facebook и пр.
Скриншоты Регистратор звонков:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM - другое
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