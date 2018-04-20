Viber 8.5.0.3 для Android Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру. Skype 7.46.0.596 для Android Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в Регистратор звонков 1.36.3557.173 для Android Бесплатное приложение для записи телефонных разговоров. С помощью программы можно записывать исходящие и входящие звонки, добавлять выбранные номера в "белый"

GetContact 3.2.7 для Android Приложение для защиты от SMS-спама и нежелательных звонков. Благодаря более чем 990 млн записей в базе данных можно мгновенно увидеть имя и номер вызывающего VEON 2.0.10 для Android Удобное приложение, которое будет незаменимо в том случае, если вам необходимо позвонить или написать друзьям или близким, которые находятся за рубежом. Присутствует TrueCaller 7.39 для Android TrueCaller - при помощи этого приложения вы сможете всегда узнать кто вам звонить даже если номера звонящего нет в ваших контактах