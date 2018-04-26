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Вращательное движение с равномерным ускорением для Windows

Вращательное движение с равномерным ускорением 1.0

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Описание Вращательное движение с равномерным ускорением 1.0Описание   Скачать Вращательное движение с равномерным ускорением 1.0СКАЧАТЬ (9,4 Мб) Скриншоты Вращательное движение с равномерным ускорением 1.0Скриншоты (5)   Статистика Вращательное движение с равномерным ускорением 1.0Статистика   Отзывы о Вращательное движение с равномерным ускорением 1.0Отзывы (0)  
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Вращательное движение с равномерным ускорением - приложение, которое имитирует выполнение лабораторной работы по общей физике с целью подтверждения правильности уравнения движения Ньютона.

Для тела, которое вращается вокруг фиксированной оси с равномерным ускорением, угол поворота φ возрастает пропорционально квадрату времени t. По этому коэффициенту пропорциональности можно рассчитать угловое ускорение α, которое, в свою очередь, зависит, в соответствии с уравнением движения Ньютона, от ускоряющего крутящего момента (вращающего момента) и момента инерции твердого тела.

Особенности:

  • 3D-визуализация в реальном времени
  • Интерактивность
  • Информационно-методическое сопровождение
  • Интуитивно понятный интерфейс
  • Гибкая система управления
Скриншоты Вращательное движение с равномерным ускорением:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 250 руб.
Ограничение в работе программыНе выводятся показания приборов, на экране присутствует водяной знак
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыФизика - Обучающий софт
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