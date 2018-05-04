Закон Архимеда для Windows

Закон Архимеда 1.0

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Описание Закон Архимеда 1.0Описание   Скачать Закон Архимеда 1.0СКАЧАТЬ (7,46 Мб) Скриншоты Закон Архимеда 1.0Скриншоты (4)   Статистика Закон Архимеда 1.0Статистика   Отзывы о Закон Архимеда 1.0Отзывы (0)  
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Закон Архимеда - приложение, которое имитирует выполнение лабораторной работы по общей физике с целью определения зависимости выталкивающей силы от глубины погружения.

Закон Архимеда гласит, что на тело, погруженное в жидкость, действует сила, направленная вверх (выталкивающая сила, или сила Архимеда), FG. Величина этой силы равна силе тяжести вытесненной жидкости. В случае тел правильной формы, погруженных в жидкость, выталкивающая сила пропорциональна глубине h, на которую погружено тело, пока эта глубина меньше высоты H самого тела.

Особенности:

  • 3D-визуализация в реальном времени
  • Интерактивность
  • Информационно-методическое сопровождение
  • Интуитивно понятный интерфейс
  • Гибкая система управления
Скриншоты Закон Архимеда:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 250 руб.
Ограничение в работе программыНе выводятся показания приборов, на экране присутствует водяной знак
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыФизика - Обучающий софт
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Отзывы о программе Закон Архимеда

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