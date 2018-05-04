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Гармоническое колебание подвесного маятника для Windows

Гармоническое колебание подвесного маятника 1.0

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Описание Гармоническое колебание подвесного маятника 1.0Описание   Скачать Гармоническое колебание подвесного маятника 1.0СКАЧАТЬ (8,43 Мб) Скриншоты Гармоническое колебание подвесного маятника 1.0Скриншоты (3)   Статистика Гармоническое колебание подвесного маятника 1.0Статистика   Отзывы о Гармоническое колебание подвесного маятника 1.0Отзывы (0)  
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Гармоническое колебание подвесного маятника - приложение, которое имитирует выполнение лабораторной работы по общей физике с целью измерения периода колебаний подвесного маятника с грузами различной массы.

Период колебаний T подвесного маятника зависит от длины нити маятника L, но не зависит от массы груза m. Это проверяется рядом измерений, при которых период колебаний такого маятника измеряется с помощью фотоэлектрического датчика, подключенного к цифровому счетчику.

Особенности:

  • 3D-визуализация в реальном времени
  • Интерактивность
  • Информационно-методическое сопровождение
  • Интуитивно понятный интерфейс
  • Гибкая система управления
Скриншоты Гармоническое колебание подвесного маятника:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 250 руб.
Ограничение в работе программыНе выводятся показания приборов, на экране присутствует водяной знак
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыФизика - Обучающий софт
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Отзывы о программе Гармоническое колебание подвесного маятника

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