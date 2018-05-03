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Оборотный маятник Катера для Windows

Оборотный маятник Катера 1.0

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Описание Оборотный маятник Катера 1.0Описание   Скачать Оборотный маятник Катера 1.0СКАЧАТЬ (9,37 Мб) Скриншоты Оборотный маятник Катера 1.0Скриншоты (3)   Статистика Оборотный маятник Катера 1.0Статистика   Отзывы о Оборотный маятник Катера 1.0Отзывы (0)  
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Оборотный маятник Катера - приложение, которое имитирует выполнение лабораторной работы по общей физике с целью вычисления локального ускорения свободного падения с помощью оборотного маятника.

Оборотный маятник – это специальная форма физического маятника. Он в состоянии колебаться относительно одной из двух точек подвеса и может быть настроен так, что период колебаний будет одинаков для обеих этих точек. Уменьшение длины маятника при этом соответствует расстоянию между двумя точками подвеса. Это облегчает определение локального ускорения свободного падения по периоду колебаний и уменьшенной длине маятника. Согласование оборотного маятника достигается за счет перемещения груза между точками подвеса в зависимости от обстоятельств в то время, когда больший противовес за пределами этой длины будет оставаться фиксированным.

Особенности:

  • 3D-визуализация в реальном времени
  • Интерактивность
  • Информационно-методическое сопровождение
  • Интуитивно понятный интерфейс
  • Гибкая система управления
Скриншоты Оборотный маятник Катера:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 250 руб.
Ограничение в работе программыНе выводятся показания приборов, на экране присутствует водяной знак
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыФизика - Обучающий софт
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Отзывы о программе Оборотный маятник Катера

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