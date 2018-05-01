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Крутильный маятник Поля для Windows

Крутильный маятник Поля 1.0

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Описание Крутильный маятник Поля 1.0Описание   Скачать Крутильный маятник Поля 1.0СКАЧАТЬ (9,89 Мб) Скриншоты Крутильный маятник Поля 1.0Скриншоты (4)   Статистика Крутильный маятник Поля 1.0Статистика   Отзывы о Крутильный маятник Поля 1.0Отзывы (0)  
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Крутильный маятник Поля - приложение, которое имитирует выполнение лабораторной работы по общей физике с целью измерения и анализа простых гармонических крутильных колебаний.

Колесо Поля, или крутильный (вращательный) маятник, позволяет исследовать простое гармоническое крутильное колебание. Единственными силами, действующими на колесо, являются возвращающий крутящий момент, создаваемый спиральной пружиной, и затухающий крутящий момент, создаваемый тормозом на вихревых токах с регулируемой силой тока. Этот опыт демонстрирует, что период колебаний не зависит от начального отклонения из положения равновесия или начальной скорости и позволяет проанализировать амплитуды колебаний.

Особенности:

  • 3D-визуализация в реальном времени
  • Интерактивность
  • Информационно-методическое сопровождение
  • Интуитивно понятный интерфейс
  • Гибкая система управления
Скриншоты Крутильный маятник Поля:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 250 руб.
Ограничение в работе программыНе выводятся показания приборов, на экране присутствует водяной знак
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыФизика - Обучающий софт
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