ТОП-сегодня раздела "Физика" Color and Code 10.6 Color and Code - программа позволяет определить номинал или тип радиоэлементов по цветовой или кодовой маркировке, в дополнение содержит справочник по пассивным и Начала ЭЛЕКТРОНИКИ 1.2 Начала ЭЛЕКТРОНИКИ - обучающая система для школьников и студентов младших курсов ВУЗов по курсу электричества. Это электронный конструктор, в котором учащийся может Скорость звука в воздухе 1.0 Виртуальная интерактивная лабораторная работа для измерения времени распространения звуковых импульсов в трубке Кундта. Пользователю доступно Справочник по полупроводниковым приборам 2.0 Справочник по полупроводниковым приборам - Студентам, радиолюбителям, техникам может очень помочь этот большой справочник по диодам, стабилитронам, светодиодам, Two Channels Frequency Generator 1.0 Two Channels Frequency Generator - Двухканальный генератор частот. Программа предназначена для генерации звуковых частот – независимо для правого и левого каналов. Transistors 1.20 Transistors - Электронный справочник по биполярным транзисторам с русскими буквенными индексами (2089 шт.) и их зарубежные аналоги. Имеются рисунки расположения