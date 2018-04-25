Программы для Windows » Образование, наука » Физика » Связанные колебания 1.0
Связанные колебания для Windows

Связанные колебания 1.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Связанные колебания 1.0Описание   Скачать Связанные колебания 1.0СКАЧАТЬ (8,9 Мб) Скриншоты Связанные колебания 1.0Скриншоты (4)   Статистика Связанные колебания 1.0Статистика   Отзывы о Связанные колебания 1.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Связанные колебания - приложение, которое имитирует выполнение лабораторной работы по общей физике с целью записи и оценки колебаний двух одинаковых связанных маятников.

Колебания двух одинаковых связанных маятников отличаются периодом колебаний и периодом биения. Период биения - это интервал между двумя моментами времени, когда один маятник отклоняется на свою максимальную амплитуду. Обе величины можно рассчитать по собственным периодам колебаний связанных маятников, когда колебания происходят в фазе и в противофазе.

Особенности:

  • 3D-визуализация в реальном времени
  • Интерактивность
  • Информационно-методическое сопровождение
  • Интуитивно понятный интерфейс
  • Гибкая система управления
Скриншоты Связанные колебания:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 250 руб.
Ограничение в работе программыНе выводятся показания приборов, на экране присутствует водяной знак
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФизика - Обучающий софт
ТОП-сегодня раздела "Физика"
 

Color and Code 10.6

Color and Code - программа позволяет определить номинал или тип радиоэлементов по цветовой или кодовой маркировке, в дополнение содержит справочник по пассивным и

Начала ЭЛЕКТРОНИКИ 1.2

Начала ЭЛЕКТРОНИКИ - обучающая система для школьников и студентов младших курсов ВУЗов по курсу электричества. Это электронный конструктор, в котором учащийся может

Скорость звука в воздухе 1.0

Виртуальная интерактивная лабораторная работа для измерения времени распространения звуковых импульсов в трубке Кундта. Пользователю доступно

Справочник по полупроводниковым приборам 2.0

Справочник по полупроводниковым приборам - Студентам, радиолюбителям, техникам может очень помочь этот большой справочник по диодам, стабилитронам, светодиодам,

Two Channels Frequency Generator 1.0

Two Channels Frequency Generator - Двухканальный генератор частот. Программа предназначена для генерации звуковых частот – независимо для правого и левого каналов.

Transistors 1.20

Transistors - Электронный справочник по биполярным транзисторам с русскими буквенными индексами (2089 шт.) и их зарубежные аналоги. Имеются рисунки расположения

скачать Adguard

Отзывы о программе Связанные колебания

Admin

Отзывов о программе Связанные колебания 1.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 