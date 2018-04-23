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Скорость звука в воздухе для Windows

Скорость звука в воздухе 1.0

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Описание Скорость звука в воздухе 1.0Описание   Скачать Скорость звука в воздухе 1.0СКАЧАТЬ (9,03 Мб) Скриншоты Скорость звука в воздухе 1.0Скриншоты (6)   Статистика Скорость звука в воздухе 1.0Статистика   Отзывы о Скорость звука в воздухе 1.0Отзывы (0)  
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Скорость звука в воздухе - приложение, которое имитирует выполнение лабораторной работы по общей физике с целью измерения времени распространения звуковых импульсов в трубке Кундта.

Звуковые волны в газах являются продольными. В этом случае групповая скорость равна фазовой скорости. В этом опыте мы проведем измерение времени распространения звукового импульса между двумя акустическими зондами в трубке Кундта и используем результат для расчета скорости звука. Зависимость скорости звука от температуры исследуется в диапазоне от комнатной температуры до 50°C. Результат измерения согласуется с результатом, полученным Лапласом.

Особенности:

  • 3D-визуализация в реальном времени
  • Интерактивность
  • Информационно-методическое сопровождение
  • Интуитивно понятный интерфейс
  • Гибкая система управления
Скриншоты Скорость звука в воздухе:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 250 руб.
Ограничение в работе программыНе выводятся показания приборов, на экране присутствует водяной знак
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФизика - Обучающий софт
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