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Распространение звука в стержнях для Windows

Распространение звука в стержнях 1.0

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Описание Распространение звука в стержнях 1.0Описание   Скачать Распространение звука в стержнях 1.0СКАЧАТЬ (8,63 Мб) Скриншоты Распространение звука в стержнях 1.0Скриншоты (4)   Статистика Распространение звука в стержнях 1.0Статистика   Отзывы о Распространение звука в стержнях 1.0Отзывы (0)  
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Распространение звука в стержнях - приложение, которое имитирует выполнение лабораторной работы по общей физике с целью исследования продольных звуковых волн в цилиндрических стержнях и определения скорости распространения продольных звуковых волн.

Звуковые волны в твердых телах могут распространяться в виде продольных, поперечных волн, волн сжатия-расширения или волн изгиба. Упругие продольные волны распространяются по стержню посредством периодической последовательности сжатий и растяжений по длине стержня. Если диаметр стержня мал по сравнению с его длиной, скорость распространения зависит только от модуля упругости и плотности материала. В этом опыте скорость определяется по времени, за которое звуковые импульсы проходят через стержень.

Особенности:

  • 3D-визуализация в реальном времени
  • Интерактивность
  • Информационно-методическое сопровождение
  • Интуитивно понятный интерфейс
  • Гибкая система управления
Скриншоты Распространение звука в стержнях:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 250 руб.
Ограничение в работе программыНе выводятся показания приборов, на экране присутствует водяной знак
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Физика
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Отзывы о программе Распространение звука в стержнях

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