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Дневник питомца для Android

Дневник питомца 1.0.4 для Android

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Описание Дневник питомца 1.0.4 для AndroidОписание   Скачать Дневник питомца 1.0.4 для AndroidСКАЧАТЬ (5,63 Мб) Скриншоты Дневник питомца 1.0.4 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Дневник питомца 1.0.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Дневник питомца 1.0.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Дневник питомца - простое и удобное приложение, которое поможет вам в уходе за вашим любимцем. Устанавливайте напоминания о важных мероприятиях по уходу за животным и ведите историю всех событий.

У вас есть собака или кошка? Или, может быть, содержите попугая, кролика или хомяка? Вы любите своего питомца, и он любит вас в ответ. Когда вы посещаете ветеринара, он спрашивает, что любимец ел, как часто ел, с какой частотой вы ходили на прогулки? В этот момент дневник приходит на помощь. Благодаря этому приложению, у вас будет запись всех событий на вашем телефоне.

Если у собаки запланирована стрижка, тогда наш дневник уведомит вас об этом. У кошки появились котята - вы можете отметить это. Укажите число, дату, время и комментарий. Может быть, надо поменять воду в аквариуме с рыбками? Дневник полезен для всех видов домашних животных.

Основные функции приложения:

  • удобные напоминания
  • история событий из жизни питомца
  • группировка событий по разным категориям(медицинский уход, мытье, прогулки и т.д.)
  • добавляйте свои категории событий
  • профиль питомца
Скриншоты Дневник питомца:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыдругое - Планировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Дневник питомца

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