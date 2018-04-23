Дневник питомца - простое и удобное приложение, которое поможет вам в уходе за вашим любимцем. Устанавливайте напоминания о важных мероприятиях по уходу за животным и ведите историю всех событий.

У вас есть собака или кошка? Или, может быть, содержите попугая, кролика или хомяка? Вы любите своего питомца, и он любит вас в ответ. Когда вы посещаете ветеринара, он спрашивает, что любимец ел, как часто ел, с какой частотой вы ходили на прогулки? В этот момент дневник приходит на помощь. Благодаря этому приложению, у вас будет запись всех событий на вашем телефоне.

Если у собаки запланирована стрижка, тогда наш дневник уведомит вас об этом. У кошки появились котята - вы можете отметить это. Укажите число, дату, время и комментарий. Может быть, надо поменять воду в аквариуме с рыбками? Дневник полезен для всех видов домашних животных.

Основные функции приложения: