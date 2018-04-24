Программы для Android » Игры » Гонки » Crash of Cars 1.2.11 для Android
Crash of Cars для Android

Crash of Cars 1.2.11 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Crash of Cars 1.2.11 для AndroidОписание   Скачать Crash of Cars 1.2.11 для AndroidСКАЧАТЬ (43,26 Мб) Скриншоты Crash of Cars 1.2.11 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Crash of Cars 1.2.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о Crash of Cars 1.2.11 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Crash of Cars - онлайн сражения на машинках в режиме реального времени с игроками со всего мира. Цель игры собрать как можно больше корон до того, как вас уничтожат. Собирайте улучшения, уничтожайте машины соперников, собирайте их короны и возглавляйте рейтинги!

Основные возможности:

  • 8 карт для сражений с другими игроками в реальном времени.
  • Более 70 доступных в ходе развития машин 4 классов (обычный, редкий, эпический, легендарный).
  • Более 30 окрасок для нанесения на машины. Окраска «Пицца» на автодоме — аппетитный выбор.
  • 16 дополняемых улучшений, включая огнемет, орудие, катапульту и многое другое.
  • Возможность играть с друзьями.
  • Система миссий.
  • Обновляемый раз в час рейтинг лучших игроков и поддержка Google Play Game Services.
  • Также доступен одиночный режим.
Скриншоты Crash of Cars:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки
 Программа Crash of Cars отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Гонки"
 

Asphalt Nitro 1.7.1a для Android

Asphalt Nitro – «облегченная» версия популярной гоночной серии с большой коллекцией лицензированных автомобилей. Ускоряйтесь с помощью нитро по максимуму, совершайте

Light Racer 2.1 для Android

Light Racer - гонки на мотоциклах с элементами аркады. Это упрощенная версия игры Light Racer 3D

TT Racing 1.4.19 для Android

TT Racing - гоночный симулятор для Android. Соревнуйтесь с другими людьми через Интернет, побеждайте своих соперников и занимайте свое место на подиуме. В игре 4

Angry Birds Go! 2.7.3 для Android

Angry Birds Go! – в этой версии игры злые птицы будут гоняться со свиньями на скоростных трассах. Гоночные болиды собраны из хлама, но это не мешает им доезжать до

Pocket Racing Lite 1.15.1 для Android

Pocket Racing Lite - простая двумерная гонка с удобным управлением. Вы можете практиковаться в одиночку либо соревноваться с соперником. При этом можно выбрать

Crazy Snowboard 3.2 для Android

Crazy Snowboard - отличная спортивная игра для Android. Катайтесь на сноуборде, выполняя 30 миссий и используя для этого 13 различных досок. Во время прыжков вы

скачать Adguard

Отзывы о программе Crash of Cars

Admin

Отзывов о программе Crash of Cars 1.2.11 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 