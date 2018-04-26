Все Сканворды 1.3.2c для Android
Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в
Homescapes 1.3.0.900 для Android
Дворецкий Остин возвращается в дом своего детства, с котором связано много счастливых воспоминаний. Он находится в несколько запущенном состоянии, и ваша задача
Gardenscapes - New Acres 2.1.0 для Android
Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему
Слова из Слова 5.5 для Android
Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер
Самый Умный 1.2.8 для Android
Самый Умный - бесплатная мобильная викторина для Android-смартфонов и планшетов, которая предлагает пользователю проверить свою эрудицию
1LINE 1.5.1 для Android
Головоломка с простыми правилами и интересными загадками, развивающими логику и мышление, в которой нужно соединить все точки одной линией, не прерывая ее. Тренируй