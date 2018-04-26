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Слова из слова 2020 для Android

Слова из слова 2020 1.0.0 для Android

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Описание Слова из слова 2020 1.0.0 для AndroidОписание   Скачать Слова из слова 2020 1.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (8,21 Мб) Скриншоты Слова из слова 2020 1.0.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Слова из слова 2020 1.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Слова из слова 2020 1.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Слова из слова 2020 - составляйте слова из букв заданного на уровне слова. Слова могут быть существительными любого рода в единственном числе. Чтобы открыть следующий уровень, необходимо угадать 70% слов текущего уровня.

За угаданные слова начисляются баллы, в количестве равном количеству букв в угаданном слове. Ведется подсчет баллов по каждому уровню, а также общий счет по каждому сборнику. Если тапнуть на одном из угаданных слов, откроется окно со значением слова. Там же можно найти значение слова в Интернете.

Вы можете получить подсказку, для этого нужно тапнуть на любом неугаданном слове. За подсказку снимаются двойные баллы.

 

Скриншоты Слова из слова 2020:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Слова из слова 2020

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