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Smart AudioBook Player для Android

Smart AudioBook Player 3.7.1 для Android

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Описание Smart AudioBook Player 3.7.1 для AndroidОписание   Скачать Smart AudioBook Player 3.7.1 для AndroidСКАЧАТЬ (5,33 Мб) Скриншоты Smart AudioBook Player 3.7.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Smart AudioBook Player 3.7.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Smart AudioBook Player 3.7.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Smart AudioBook Player - удобное приложение, которое предназначено для проигрывания аудиокниг с возможностью управлять скоростью воспроизведения и загружать обложки книг из Интернета.

Также имеется разделение на категории, есть сортировка на новые, прослушиваемые и прослушанные книги. Кроме этогодоступен встроенный таймер сна с функцией автовозврата при движении смартфона и таймер безусловного отключения при непрерывном проигрывании.

Особенности:

  • Управление скоростью воспроизведения.
  • Классификация книг (новые, начатые, прочитанные).
  • Загрузки обложек книг из интернета.
  • Список персонажей.
  • Автоматическое отключение в случае если Вы уснули. Для продолжения просто потрясите телефон.
  • История воспроизведения.
  • Виджет приложения. Позволяет управлять проигрывателем с домашнего экрана.
  • Указав корневую папку, содержащую все Ваши аудиокниги, Вы исключите папки с музыкой и прочими аудиофайлами.
  • Текущая позиция запоминается независимо для всех книг.

Примечание! Первый 30 дней Полная версия. Дальше - Базовая.

Скриншоты Smart AudioBook Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыПлееры - Чтение книг
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