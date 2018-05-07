Программы для Android » Игры » Ролевые, RPG » Космические рейнджеры: Наследие 1.5.14 для Android
Космические рейнджеры: Наследие для Android

Космические рейнджеры: Наследие 1.5.14 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Космические рейнджеры: Наследие 1.5.14 для AndroidОписание   Скачать Космические рейнджеры: Наследие 1.5.14 для AndroidСКАЧАТЬ (48,6 Мб) Скриншоты Космические рейнджеры: Наследие 1.5.14 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Космические рейнджеры: Наследие 1.5.14 для AndroidСтатистика   Отзывы о Космические рейнджеры: Наследие 1.5.14 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Космические рейнджеры: Наследие - легендарная ролевая игра "Космические Рейнджеры" теперь и на мобильных устройствах. Отправься в приключение, действие которого происходит в мире захватывающей космической саги. Помоги Коалиции в противостоянии с непримиримым врагом – кибернетическими Доминаторами.

Их влияние захватывает одну звездную систему за другой. Перед тобой стоит задача остановить Доминаторов, уничтожив их главные мозговые центры. Заключай союзы с разумными расами, выполняй разнообразные поручения, победи космических пиратов и одержи победу!

Особенности:

  • Возможность проходить игру различными способами.
  • Встречи с новыми расами, планетарные исследования, стычки с космическими пиратами и необычные квесты.
  • Выбор собственной роли - торгуй или воруй, грабь или защищай (репутация в игре влияет на прохождение).
  • Возможность отдавать приказы в тактическом бою с активной паузой.
  • Возможность улучшения корабля, оборудования, вооружения и навыков персонажа.
Скриншоты Космические рейнджеры: Наследие:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG
ТОП-сегодня раздела "Ролевые, RPG"
 

Средиземье: Тени войны 1.6.2.45625 для Android

Средиземье: Тени войны – история начинается с того, что Келебримбор создал новые Кольца власти, что бы занять место Саурона и стать Светлым Властелином. Вступите в

Dungeon Hunter 4 2.0.1f для Android

Увлекательная RPG с 4 классами персонажей, эпической сюжетной линией и жаркими PvP-битвами. В игре вы встретитесь с демонической расой, которая вернулась на Землю

Best Fiends 5.2.2 для Android

Best Fiends – помогите маленьким букашкам справиться с последствиями космической катастрофы. После падения метеорита слизни подались в криминал и начали заниматься

Dungeon Hunter 3 1.5.2c для Android

Dungeon Hunter 3 - перенесет вас в сказочный мир, который хотят захватить темные силы. Это классическая RPG с возможностью выбора персонажа и дальней его "прокачки".

Dawnkeeper: Last Survivors 1.3.0 для Android

Dawnkeeper: Last Survivors - классический экшн в жанре “Последний выживший”. В распоряжении игрока оказываются три героя: паладин-охотник Рейнор Торнн из Ордена

Eternium 1.2.96 для Android

Увлекательная RPG для мобильных устройств на платформе Android, в которой игроку по сюжету предстоит преследовать своего заклятого врага Рагадама по всем мирам,

скачать Adguard

Отзывы о программе Космические рейнджеры: Наследие

Admin

Отзывов о программе Космические рейнджеры: Наследие 1.5.14 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 