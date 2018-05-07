TimeTune - удобный в использовании планировщик дел для Android, благодаря которому пользователь сможет больше успевать, существенно повысить свою продуктивность и улучшить свой распорядок дня.
Основные возможности и функции:
Управление временем согласно распорядку дня, что подходит всем, кто ценит каждую минуту.
Можно составлять распорядок на день, на неделю (самый частый случай) или использовать иное количество дней (для людей с ненормированным расписанием), это делает планировщик очень гибким.
Распорядок функционирует, как календарь, но вам не нужно указывать даты.
Возможность создавать и отправлять расписание другим людям (удобно для тренеров, врачей и других пользователей, которым необходимо составлять расписание для других).
Удобные настраиваемые теги, чтобы быстро находить дела в распорядке, лишь взглянув на него.
Полная персонализация отдельно для каждого уведомления (вибрация, звук, индивидуальные сообщения, всплывающие окна и даже голосовые заметки).
Статистика распорядка для анализа и лучшего распределения времени, чтобы вы могли улучшить свою производительность, выполнять все запланированные дела и определить, на что уходит слишком много времени.
Напоминания, таймер и события позволят вам добавить в список задачи, которые не совсем входят в обычный распорядок: отдельные дела, дела, которые можно завершить когда угодно, или задачи, повторяющиеся нерегулярно.
Виджет с полностью настраиваемым дизайном, чтобы вы могли просматривать свой распорядок в необходимом вам виде.