TimeTune для Android

TimeTune 2.4.2 для Android

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Описание TimeTune 2.4.2 для AndroidОписание   Скачать TimeTune 2.4.2 для AndroidСКАЧАТЬ (5,05 Мб) Скриншоты TimeTune 2.4.2 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика TimeTune 2.4.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о TimeTune 2.4.2 для AndroidОтзывы (0)  
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TimeTune - удобный в использовании планировщик дел для Android, благодаря которому пользователь сможет больше успевать, существенно повысить свою продуктивность и улучшить свой распорядок дня.

Основные возможности и функции:

  • Управление временем согласно распорядку дня, что подходит всем, кто ценит каждую минуту.
  • Можно составлять распорядок на день, на неделю (самый частый случай) или использовать иное количество дней (для людей с ненормированным расписанием), это делает планировщик очень гибким.
  • Распорядок функционирует, как календарь, но вам не нужно указывать даты.
  • Возможность создавать и отправлять расписание другим людям (удобно для тренеров, врачей и других пользователей, которым необходимо составлять расписание для других).
  • Удобные настраиваемые теги, чтобы быстро находить дела в распорядке, лишь взглянув на него.
  • Полная персонализация отдельно для каждого уведомления (вибрация, звук, индивидуальные сообщения, всплывающие окна и даже голосовые заметки).
  • Статистика распорядка для анализа и лучшего распределения времени, чтобы вы могли улучшить свою производительность, выполнять все запланированные дела и определить, на что уходит слишком много времени.
  • Напоминания, таймер и события позволят вам добавить в список задачи, которые не совсем входят в обычный распорядок: отдельные дела, дела, которые можно завершить когда угодно, или задачи, повторяющиеся нерегулярно.
  • Виджет с полностью настраиваемым дизайном, чтобы вы могли просматривать свой распорядок в необходимом вам виде.
Скриншоты TimeTune:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыПланировщики, календарь, часы
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