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Empires & Puzzles: RPG Quest для Android

Empires & Puzzles: RPG Quest 1.11.6 для Android

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Описание Empires & Puzzles: RPG Quest 1.11.6 для AndroidОписание   Скачать Empires & Puzzles: RPG Quest 1.11.6 для AndroidСКАЧАТЬ (92,4 Мб) Скриншоты Empires & Puzzles: RPG Quest 1.11.6 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Empires & Puzzles: RPG Quest 1.11.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Empires & Puzzles: RPG Quest 1.11.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Empires & Puzzles: RPG Quest – игра предлагает совершенно новый взгляд на жанр RPG, и удачно сочетает головокружительные сражения с механикой 3 в ряд, развитие собственной крепости и PVP дуэли с другими игроками.

Основные возможности:

  • Отправляй свои войска в бой и используй потрясающие комбо.
  • Восстанови огромную военную крепость.
  • Призовите сотни могущественных героев и солдат.
  • Сражайтесь с другими игроками со всего мира.
  • Вступай в альянс: сражайся с огромными титанами вместе со своим Альянсом.
  • Наслаждайся детально проработанными монстрами, героями и визуальными эффектами в этом величественном фэнтезийном мире.
Скриншоты Empires & Puzzles: RPG Quest:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
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Разработчик
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Категории программыРолевые, RPG
 Программа Empires & Puzzles: RPG Quest отмечена редакцией SoftPortal.com
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