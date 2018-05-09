Яндекс: Алиса 7.10 для Android
Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому пользователь может быть в курсе всех последних событий, быть готовым к дождю,
OLX.ua 4.16.3 для Android
OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив приложение, у вас появится возможность создавать объявления, добавлять
Яндекс 7.06 для Android
Яндекс – полный набор сервисов от Яндекс, включая новости, погоду, курсы валют, пробки, организации и многое другое. Ищите информацию с помощью голосового поиска, не
GetContact 3.2.7 для Android
Приложение для защиты от SMS-спама и нежелательных звонков. Благодаря более чем 990 млн записей в базе данных можно мгновенно увидеть имя и номер вызывающего
VPN Master 6.3.0 для Android
Быстрый, бесплатный и простой в использовании VPN-клиент для мобильных устройств на платформе Android, благодаря которому можно анонимно и абсолютно безопасно
My Vodafone 1.0.3 для Android
My Vodafone – легкий и простой контроль средств для абонентов предоплаченного сервиса МТС Украина и Vodafone Украина. Следите за состоянием вашего счета, узнайте