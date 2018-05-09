Be My Eyes для Android

Be My Eyes 1.2.5 для Android

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Описание Be My Eyes 1.2.5 для AndroidОписание   Скачать Be My Eyes 1.2.5 для AndroidСКАЧАТЬ (20,29 Мб) Скриншоты Be My Eyes 1.2.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Be My Eyes 1.2.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Be My Eyes 1.2.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Be My Eyes - это обмен маленькими добрыми делами. Присоединяйтесь к нашему сообществу, которое на данный момент объединяет более 70000 слабовидящих людей и около 1 млн. добровольцев-волонтеров.

Незрячие или слабовидящие люди могут попросить помощи у зрячего волонтера, который получит уведомление на телефоне. Как только зрячий доброволец принимает звонок, между собеседниками устанавливается аудио- и видеосвязь. Зрячий помощник может оказать помощь по видеосвязи, став глазами незрячего или слабовидящего человека с помощью камеры его телефона.

Если вы зрячий пользователь, вы - часть огромного сообщества волонтеров Be My Eyes. Не волнуйтесь, если не сможете ответить на звонок, обязательно ответит кто-то еще. Мы направим звонок дальше и найдем свободного волонтера.

Незрячему или слабовидящему человеку может понадобиться совершенно разная помощь, например, узнать срок годности молока или понять, сочетается ли одежда.

Кстати, мы просим незрячих и слабовидящих пользователей проявить терпение при совершении звонка, ведь мы полагаемся на помощь живых людей. На большинство звонков отвечают в течение одной минуты.

Функции:

  • Онлайн аудио- и видеосвязь между незрячими или слабовидящими и зрячими пользователями
  • Настройка дополнительных языков
  • Простой способ изменить жизнь незрячих или слабовидящих людей
Скриншоты Be My Eyes:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Be My Eyes

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