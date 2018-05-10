Telegram 1.2.17
Telegram - десктопная версия для Windows одного из самых популярных мессенджеров
Discord 0.0.300
Отправляйте текстовые сообщения, используйте голосовой чат, создавайте выделенные каналы связи - все это, и многое другое доступно с Discord. Малое потребление
WhatsApp 0.2.9229
WhatsApp - десктопная версия популярного мобильного мессенджера. Присутствует полная синхронизация с приложением на мобильном устройстве, поддерживаются системные
Viber 8.7.1.3
Viber - настольная версия популярного мессенджера, который позволяет бесплатно отправлять сообщения и звонить другим пользователям Viber на любые устройства в любых
WhatsApp Web 1.0 для Google Chrome
WhatsApp Web - расширение для Google Chrome, с помощью которого вы сможете получить доступ к WhatsApp прямо с вашего веб-браузера
QIP 2005 Build 8097
QIP - бесплатный клиент для передачи мгновенных сообщений, который позволяет подключаться к различным общедоступным серверам. Альтернатива всем известной ICQ