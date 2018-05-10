ТамТам - оставайтесь на связи со своими родными и близкими даже при плохом интернете. Мессенджер предлагает пользователям тысячи стикеров, с помощью которых можно с легкостью рассказать о своих эмоциях и чувствах, а также большое количество тематических каналов для чтения!

Присутствует возможность бесплатно обмениваться мгновенными сообщениями, совершать аудио или видеозвонки, чаты, оффлайн доступ и многое другое.

Основные возможности: