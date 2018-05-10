ТамТам для Windows

ТамТам 1.0.5.86

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Описание ТамТам 1.0.5.86Описание   Скачать ТамТам 1.0.5.86СКАЧАТЬ (64,29 Мб) Скриншоты ТамТам 1.0.5.86Скриншоты (2)   Статистика ТамТам 1.0.5.86Статистика   Отзывы о ТамТам 1.0.5.86Отзывы (0)  
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ТамТам - оставайтесь на связи со своими родными и близкими даже при плохом интернете. Мессенджер предлагает пользователям тысячи стикеров, с помощью которых можно с легкостью рассказать о своих эмоциях и чувствах, а также большое количество тематических каналов для чтения!

Присутствует возможность бесплатно обмениваться мгновенными сообщениями, совершать аудио или видеозвонки, чаты, оффлайн доступ и многое другое.

Основные возможности:

  • Бесплатный обмен сообщениями, аудио или видеозвонками.
  • Наличие веб-версии приложения.
  • Чтение истории переписок и просмотр медиа-файлов без подключения к сети.
  • Поддержка любого доступного интернет-подключения (2G/3G/4G или WiFi).
  • Групповые и публичные чаты.
  • Работа даже при медленном подключении к сети.
  • Наличие живых стикеров с интересной анимацией.
  • Наличие разнообразных каналов.
Скриншоты ТамТам:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger
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