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Покорение башен для Android

Покорение башен 22.00.33g для Android

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Описание Покорение башен 22.00.33g для AndroidОписание   Скачать Покорение башен 22.00.33g для AndroidСКАЧАТЬ (99,66 Мб) Скриншоты Покорение башен 22.00.33g для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Покорение башен 22.00.33g для AndroidСтатистика   Отзывы о Покорение башен 22.00.33g для AndroidОтзывы (0)  
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Покорение башен - отправляйся в увлекательный мир захватывающих сражений в поисках вечной славы! Набери и усовершенствуй свою армию, чтобы разрушить башни противников. Исследуй бесконечные миры и побеждай врагов, чтобы заполучить сокровища, увеличить свою мощь и оказаться на вершине лиги игроков!

Особенности игры:

  • Пять отдельных фракций, включающих 70 уникальных персонажей, героев и башен.
  • Основанные на выполнении поставленных задач стратегические сражения, в которых нужно продемонстрировать свои навыки выстраивать защиту и скорость!
  • Оригинальная 2D-графика с настраиваемой анимацией и 50 сценами, отличными для каждой фракции.
  • Собирай карточки, чтобы разблокировать и усовершенствовать своих бойцов, позволяя им приобрести мощные уникальные способности!
  • Генеративная система карт с постоянно возрастающим объемом наград по мере достижения целей и открытия новых миров!
  • Отличные ежедневные предложения квестов и игровых предметов.
  • Благодаря возможности иметь в своем распоряжении 5 отрядов, ты можешь найти и подобрать тысячи различных комбинаций персонажей, чтобы создать идеальную команду!
  • Делись подарками с друзьями на Facebook и сражайся в увлекательных битвах против других игроков.
Скриншоты Покорение башен:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСтратегии
 Программа Покорение башен отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Покорение башен

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