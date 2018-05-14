Fleksy - удобная и элегантная экранная клавиатура для портативных устройств на платформе Android. Особенностью Fleksy является уникальная система жестов

Новая почта – с данным приложением услуги экспресс-доставки товаров по Украине станут еще ближе и доступней. Открыв программу, вы получите такую информацию: адреса

Genius Scan - удобное портативное приложение для сканирования документов на ходу и быстрого сохранения полученных сканов в форматах JPEG или PDF

Турбоскан Free 1.5.1 для Android

Турбоскан Free – универсальный сканер, который всегда с собой. Сканируйте документы, изображения и пересылайте полученные данные в формате PDF или JPEG. Несколько

FineScanner 1.14.1.1505 для Android

FineScanner – приложение превращает Android-устройство в портативный сканер документов. Создавайте электронные копии документов, где бы вы ни находились, в офисе или

Universal Copy 1.4.2 для Android

Universal Copy - простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно без проблем копировать практически любую текстовую информацию в буфер обмена