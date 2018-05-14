Genius Scan 3.0.1 для Android
Genius Scan - удобное портативное приложение для сканирования документов на ходу и быстрого сохранения полученных сканов в форматах JPEG или PDF
Новая Почта 5.18 для Android
Новая почта – с данным приложением услуги экспресс-доставки товаров по Украине станут еще ближе и доступней. Открыв программу, вы получите такую информацию: адреса
Fleksy 8.3.2 для Android
Fleksy - удобная и элегантная экранная клавиатура для портативных устройств на платформе Android. Особенностью Fleksy является уникальная система жестов
Турбоскан Free 1.5.1 для Android
Турбоскан Free – универсальный сканер, который всегда с собой. Сканируйте документы, изображения и пересылайте полученные данные в формате PDF или JPEG. Несколько
FineScanner 1.14.1.1505 для Android
FineScanner – приложение превращает Android-устройство в портативный сканер документов. Создавайте электронные копии документов, где бы вы ни находились, в офисе или
Universal Copy 1.4.2 для Android
Universal Copy - простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно без проблем копировать практически любую текстовую информацию в буфер обмена