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SimpleMind Free для Android

SimpleMind Free 1.20.0 для Android

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Описание SimpleMind Free 1.20.0 для AndroidОписание   Скачать SimpleMind Free 1.20.0 для AndroidСКАЧАТЬ (2,08 Мб) Скриншоты SimpleMind Free 1.20.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика SimpleMind Free 1.20.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о SimpleMind Free 1.20.0 для AndroidОтзывы (0)  
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SimpleMind Free - интуитивно понятное приложение, которое поможет вам организовать свои мысли и генерировать новые идеи в любое время и в любом месте. Присутствует несколько авто макетов, фактически безграничный размер и неограниченное количество элементов, реорганизация и реструктуризация с помощью перетаскивания, перемещения или переподключения, мультивыбор элементов, предустановленные стили и многое другое.

Особенности:

  • Простота использования.
  • Постоянное усовершенствование, с учетом пожеланий пользователей.
  • Надежность: 7 лет непрерывных обновлений и улучшений.
  • Широкий диапазон использования приложения: бизнес, образование, юриспруденция, медицина.
  • Уникальные, произвольные макеты и различные авто шаблоны.
  • Изменение и настройка внешнего вида.
  • Инструменты улучшения просмотра.
Скриншоты SimpleMind Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе SimpleMind Free

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