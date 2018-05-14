Мышь на экране для кота 12.0 для Android
Мышь на экране для кота - отличное развлечение не только для домашних питомцев, но и для их владельцев. Заведите мышь в своем смартфоне! В настройках можно выбирать
Farm and Click - Ленивый Демон 1.0.9 для Android
Забавный кликер для Android, который придется по душе всем кто ищет простой и интересный симуляторы фермы. Автоматизируйте преисподнюю, нанимайте демонов, собирайте
Looney Tunes Dash 1.93.03 для Android
Looney Tunes Dash – популярные персонажи Луни Тюнз предлагают отправиться в увлекательные путешествия по новым уровням. В легендарных эпизодах «Раскрашенная долина»,
Knife Hit 1.3.2 для Android
Увлекательная аркада для мобильных устройств на платформе Android, которая позволяет игрокам отточить свои навыки метания ножей. Попробуйте стать лучшим в этом деле,
Последний Блокпост 2.1.8 для Android
Последний Блокпост – враги вломились на ваши земли и сокрушили всех союзников. Вы последняя надежда и защитник родины, способный остановить орды нечисти. Защищайте
Plants vs. Zombie 2 6.5.1 для Android
Plants vs. Zombie 2 – популярная аркада, где толпам зомби противостоят грозные растения. Соберите войска из самых смертоносных растений, удобряйте их и укрепляйте