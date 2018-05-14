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NinJump для Android

NinJump 3.1.0 для Android

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Описание NinJump 3.1.0 для AndroidОписание   Скачать NinJump 3.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (36,08 Мб) Скриншоты NinJump 3.1.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика NinJump 3.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о NinJump 3.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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NinJump - захватывающая аркада в которой игрок сможет почувствовать себя в роли ловкого ниндзя, стараясь забраться по стенам здания как можно выше. При этом нельзя медлить ни минуты: ниндзя придется лезть по стенам, избегая злобных белок, птиц-камикадзе, других ниндзя, острых звездочек, бомб и прочих опасностей!

Секрет успеха - исключительная нечеловеческая ловкость ниндзя. Можно прыгать с одной стены на другую, попутно уничтожая врагов и собирая бонусы. Также присутствует защитный щит. Также стоит остерегаться разных препятствий и уступов. И постарайся выжить!

Особенности:

  • Потрясающие подпитывающие усиления!
  • Ниндзя, вооруженные звездочками и бомбами
  • Разнообразные враги и препятствия
  • Интуитивное управление
  • Бездна ниндзя-фана
  • Таблицы лидеров и перепост рекордов
Скриншоты NinJump:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыАркады и 2D
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