Cookie FM - отличная возможность без ограничений слушать интернет-радиостанции, а также записывать музыку с эфира. Программа обладает множеством функций, постоянно обновляется и совершенствуется.

Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом, что позволит сразу начать слушать любимую радиостанцию. Выбор скинов позволит оформить программу под ваше настроение. Огромный выбор радиостанций удовлетворит вкусы любого меломана! Выбрав CookieFM прослушивание любимой радиостанции станет для вас приятным и комфортным.

В программе реализован удобный поиск по названию радиостанции и сортировка по жанру. Понравившуюся станцию можно добавить в избранные.

Особенности: