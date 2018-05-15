Cookie FM для Windows

Cookie FM 1.1

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Описание Cookie FM 1.1Описание   Скачать Cookie FM 1.1СКАЧАТЬ (7,68 Мб) Скриншоты Cookie FM 1.1Скриншоты (5)   Статистика Cookie FM 1.1Статистика   Отзывы о Cookie FM 1.1Отзывы (0)  
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Cookie FM - отличная возможность без ограничений слушать интернет-радиостанции, а также записывать музыку с эфира. Программа обладает множеством функций, постоянно обновляется и совершенствуется.

Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом, что позволит сразу начать слушать любимую радиостанцию. Выбор скинов позволит оформить программу под ваше настроение. Огромный выбор радиостанций удовлетворит вкусы любого меломана! Выбрав CookieFM прослушивание любимой радиостанции станет для вас приятным и комфортным.

В программе реализован удобный поиск по названию радиостанции и сортировка по жанру. Понравившуюся станцию можно добавить в избранные.

Особенности:

  • Большой выбор радиостанций
  • Простой и понятный дизайн
  • Поиск и сортировка радиостанций
  • Возможность выбора качества потока
Скриншоты Cookie FM:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыПлееры
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Отзывы о программе Cookie FM

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