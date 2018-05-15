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Устройство автомобиля для Android

Устройство автомобиля 14.01 для Android

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Описание Устройство автомобиля 14.01 для AndroidОписание   Скачать Устройство автомобиля 14.01 для AndroidСКАЧАТЬ (8 Мб) Скриншоты Устройство автомобиля 14.01 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Устройство автомобиля 14.01 для AndroidСтатистика   Отзывы о Устройство автомобиля 14.01 для AndroidОтзывы (0)  
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Устройство автомобиля - приложение, благодаря которому можно легко узнать о том из каких основных частей, узлов и агрегатов состоит транспортное средство. Например это будет полезно при поломке автомобиля - благодаря полученным знаниям владелец сможет определить где же именно случилась неисправность. Существует огромное количество самых различных марок и моделей машин, но в своём большинстве все легковые автомобили имеют одинаковую конструкцию.

Программа будет полезно как начинающим, так и опытным водителям. Записи в рубриках отсортированы по популярности. В приложении присутствует удобный поиск, возможность делиться записями и оставлять комментарии.

Начать изучение автомобиля рекомендуем с изучения основных разделов:

  • Двигатель;
  • Подвеска;
  • Электрооборудование;
  • Кузов;
  • Салон;
  • Эксплуатационные материалы;
  • Возможные неисправности;
  • Советы водителям.
Скриншоты Устройство автомобиля:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвто
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