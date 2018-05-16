Realm Defense: Hero Legends TD - увлекательная игра в жанре "tower defense", в которой придется применить все свои тактические навыки, чтобы отражать атаки волну за волной более чем на 100 уровнях.

Игрок может строить 4 вида башен (лучники, рыцари, маги и артиллеристы), улучшать их, призывать разнообразных героев, чтобы противостоять Рыцарям Смерти, армиям слизней, гоблинов, скелетов и прочей нечисти.

Преодолейте невероятные ситуации со стратегией и умом! Спасите беспомощных сельчан, собирайте важные ресурсы и нанимайте легендарных героев со смертоносными способностями на пути, чтобы остановить зло в этой несравнимой игре.

Особенности: