Программы для Android » Игры » Стратегии » Realm Defense: Hero Legends TD 1.11.5 для Android
Realm Defense: Hero Legends TD для Android

Realm Defense: Hero Legends TD 1.11.5 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Realm Defense: Hero Legends TD 1.11.5 для AndroidОписание   Скачать Realm Defense: Hero Legends TD 1.11.5 для AndroidСКАЧАТЬ (58,07 Мб) Скриншоты Realm Defense: Hero Legends TD 1.11.5 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Realm Defense: Hero Legends TD 1.11.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Realm Defense: Hero Legends TD 1.11.5 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Realm Defense: Hero Legends TD - увлекательная игра в жанре "tower defense", в которой придется применить все свои тактические навыки, чтобы отражать атаки волну за волной более чем на 100 уровнях.

Игрок может строить 4 вида башен (лучники, рыцари, маги и артиллеристы), улучшать их, призывать разнообразных героев, чтобы противостоять Рыцарям Смерти, армиям слизней, гоблинов, скелетов и прочей нечисти.

Преодолейте невероятные ситуации со стратегией и умом! Спасите беспомощных сельчан, собирайте важные ресурсы и нанимайте легендарных героев со смертоносными способностями на пути, чтобы остановить зло в этой несравнимой игре.

Особенности:

  • Более 100 уровней с различными режимами игры.
  • Несколько миров, с 4 различными башнями в каждом из них.
  • Мощные герои с уникальными способностями.
  • Эпические боссы, включая Скелета-Мага, который катается на гигантском слизне, опутывает ваших героев, и бросающим бомбы Гоблинском Короле верхом на мамонте.
  • Огромное количество врагов, которое ставит перед игроком множество тактических задач.
  • Живописные пейзажи и красивые анимации персонажей.
Скриншоты Realm Defense: Hero Legends TD:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
ТОП-сегодня раздела "Стратегии"
 

Мир в огне 4.1.0m для Android

Мир в огне – масштабная военная стратегия с одиночной компаний и мультиплеером. Обучайте войска, стройте военные заводы и сражайтесь с соперником на земле, в воздухе

Kingdom Rush 3.1 для Android

Kingdom Rush – используйте башни и заклинания для защиты своего королевства от орков, троллей, злых колдунов и других тварей. Сражайтесь в различных условиях,

Fallout Shelter 1.13.7 для Android

Fallout Shelter – после ядерной войны, остатки населения вынуждены скрываться в подземных убежищах «Волт-Тек». Улучшайте свое убежище, приглашайте новых обитателей с

Дракономания 4.0.0 для Android

Дракономания — красочный симулятор королевства драконов. Стройте здания, развивайте своих драконов, выводите новые породы питомцев и сметите всех на пути к победе.

Кухонная Лихорадка 2.6.2 для Android

В ресторанном бизнесе, как известно, все самое интересное и захватывающее происходит на кухне. Попробуйте приготовить более 200 блюд в различных заведениях, начиная

5 ночей с бочкой водки 1.0 для Android

5 ночей с бочкой водки - мрачная игрушка для Android, цель которой выжить в темном спиртовом погребе. Используй инвентарь, чтобы спасти свою жизнь

скачать Adguard

Отзывы о программе Realm Defense: Hero Legends TD

Admin

Отзывов о программе Realm Defense: Hero Legends TD 1.11.5 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 