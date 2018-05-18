ONLYOFFICE Документы - офисный пакет для Android, с помощью которого можно редактировать текстовые документы, электронные таблицы и презентации, а также работать над документами совместно с коллегами.
Особенности программы:
Поддержка всех популярных форматов. Базовые форматы ONLYOFFICE - docx, xlsx, pptx. Другие популярные форматы (doc, xls, ppt, odt, ods, odp) также поддерживаются. Файлы pdf открываются на просмотр. Вы также можете сохранить и скачать документы в форматах pdf, txt, html, csv.
Шаринг с различными правами доступа. ONLYOFFICE позволяет задать права доступа для документа: только чтение, рецензирование или полный доступ.
Совместное редактирование. Несколько пользователей могут редактировать один и тот же документ одновременно: вы видите курсор и символы, которые набирает ваш коллега сразу же, в режиме реального времени.
Подключение облачных хранилищ. Соберите все свои документы в одном месте и работайте с ними из одного приложения. Подключите сторонние облачные сервисы, которые вы используете - Google Drive, Dropbox, OneDrive, Яндекс.Диск, SharePoint, ownCloud, Nextcloud и другие.
Управление документами. Загружайте и скачивайте файлы, сортируйте, переименовывайте и удаляйте их. Обратите внимание: вы сможете работать с приложением, если у вас уже есть зарегистрированный портал ONLYOFFICE - корпоративный или бесплатный персональный. Если у вас нет портала, создайте его прямо в приложении.