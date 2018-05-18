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ONLYOFFICE Документы для Android

ONLYOFFICE Документы 2.0 Beta для Android

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Описание ONLYOFFICE Документы 2.0 Beta для AndroidОписание   Скачать ONLYOFFICE Документы 2.0 Beta для AndroidСКАЧАТЬ (12,21 Мб) Скриншоты ONLYOFFICE Документы 2.0 Beta для AndroidСкриншоты (5)   Статистика ONLYOFFICE Документы 2.0 Beta для AndroidСтатистика   Отзывы о ONLYOFFICE Документы 2.0 Beta для AndroidОтзывы (0)  
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ONLYOFFICE Документы - офисный пакет для Android, с помощью которого можно редактировать текстовые документы, электронные таблицы и презентации, а также работать над документами совместно с коллегами.

Особенности программы:

  • Поддержка всех популярных форматов. Базовые форматы ONLYOFFICE - docx, xlsx, pptx. Другие популярные форматы (doc, xls, ppt, odt, ods, odp) также поддерживаются. Файлы pdf открываются на просмотр. Вы также можете сохранить и скачать документы в форматах pdf, txt, html, csv.
  • Шаринг с различными правами доступа. ONLYOFFICE позволяет задать права доступа для документа: только чтение, рецензирование или полный доступ.
  • Совместное редактирование. Несколько пользователей могут редактировать один и тот же документ одновременно: вы видите курсор и символы, которые набирает ваш коллега сразу же, в режиме реального времени.
  • Подключение облачных хранилищ. Соберите все свои документы в одном месте и работайте с ними из одного приложения. Подключите сторонние облачные сервисы, которые вы используете - Google Drive, Dropbox, OneDrive, Яндекс.Диск, SharePoint, ownCloud, Nextcloud и другие.
  • Управление документами. Загружайте и скачивайте файлы, сортируйте, переименовывайте и удаляйте их. Обратите внимание: вы сможете работать с приложением, если у вас уже есть зарегистрированный портал ONLYOFFICE - корпоративный или бесплатный персональный. Если у вас нет портала, создайте его прямо в приложении.
Скриншоты ONLYOFFICE Документы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы текста
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