LiteTimerOff для Windows

LiteTimerOff 1.0.0.0

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Описание LiteTimerOff 1.0.0.0Описание   Скачать LiteTimerOff 1.0.0.0СКАЧАТЬ (581 Кб) Скриншоты LiteTimerOff 1.0.0.0Скриншоты (1)   Статистика LiteTimerOff 1.0.0.0Статистика   Отзывы о LiteTimerOff 1.0.0.0Отзывы (0)  
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LiteTimerOff – простая, легкая и бесплатная утилита для выключения/гибернации/перезагрузки компьютера по таймеру. Программа максимально минимизирована и не требует установки.

Примечание! Для работы программы требуется .NET Framework 3.5.

Скриншоты LiteTimerOff:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУправление питанием
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